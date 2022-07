Wo geht’s denn hier zum Bahnhof?

In dieser Woche ist es drei Jahre her, dass der Regiopa-Express den Betrieb aufgenommen hat und seitdem in schöner Regelmäßigkeit zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus pendelt. Ich gehöre zwar eher zu den sporadischen Fahrgästen, bin aber ein großer Sympathisant des Schienenfahrzeugs. Freunde von mir nutzen den „blauen Blitz“ sogar jeden Tag, um auf bequeme Art zur Arbeit zu gelangen.

Nach allem, was ich so höre und selbst sehe, wenn ich mal wieder vor den geschlossenen Schranken am Nordhorner Bahnhof stehe, wird das Angebot ja auch bestens angenommen. Einen Schub wird der Zug sicherlich noch einmal erfahren, wenn die Strecke eines Tages bis Emlichheim und dann bis Coevorden verlängert wird. Darauf bin ich schon gespannt!

Nordhorn ist tatsächlich am Zug. Daran haben sich viele Grafschafter längst gewöhnt. Gäste hingegen, die die Kreisstadt besuchen und nach ihrem Aufenthalt wieder zum Bahnhof zurückkehren möchten, müssen jedoch einen guten Orientierungssinn mitbringen (oder eine Maps-App auf dem Smartphone).

Denn was auch nach drei Jahren noch nicht vorhanden ist, ist eine vernünftige Beschilderung. Auf Fahrradwegen finden sich zwar zaghafte Hinweise. Aber auf den großen Schildern der Nordhorner Straßen wird weiter eisern verschwiegen, dass es hier – irgendwo – einen Bahnhof gibt.