WM – eine haarige Sache

Bei allen Übeln, für die diese WM steht – kurz vor Ende des Turniers in Katar kann ich für mich bilanzieren: Ich habe viel mehr Fußballspiele im Fernsehen verfolgt als bei der Endrunde 2018 in Russland. Korruption, Missachtung von Menschenrechten, Diskriminierung von Minderheiten und der mediale Overkill mit einem ausufernden Expertentum, das in einem lächerlichen Fachchinesisch erklärt, was ohnehin jeder auf dem Bildschirm sieht oder für die meisten Zuschauer kaum Bedeutung hat – für mich habe ich irgendwann entschieden, das ganze Getöse auszublenden und mich auf das zu konzentrieren, was – frei nach Trainer-Legende Adi Preißler – auff‘m Platz passiert.

Etwas hat mich dann aber doch abgelenkt. Dass manche Kicker mit sehr fragwürdigen Frisuren auflaufen, fand ich haarig. Im Vergleich mit den blondierten Brasilianern um Neymar oder dem Topfschnitt des Engländers Phil Foden mit seitlich einrasierten Blitzen sind die Matte des Kroaten Luka Modric, der kahle Schädel des marokkanischen Abwehr-Asses Sofyan Amrabat oder der ungezähmte Wuschelkopf seines Torhüter-Kollegen Bono ja geradezu ästhetisch.

Wie zu lesen war, ließen die Briten um Foden, aber auch andere Nationen wie die Belgier, bei denen Axel Witsel einen beeindruckenden Afro trägt, eigens Star-Figaro Ahmed Alsanawi aus London einfliegen, um ihnen seine Kreationen vor jedem Spiel noch mal aufzufrischen. Merke: Bei vielen der hoch bezahlten Top-Kicker hakt es nicht nur auf dem Kopf, auch darin scheint einiges im Argen zu liegen.