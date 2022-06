Wissenstest für Reisende

Haben Sie schon gehört, dass Südafrikaner, die nach Großbritannien mit der Fluggesellschaft Ryanair reisen wollen, vorab einen Wissenstest über ihr Heimatland ausfüllen müssen? Wer den Fragebogen nicht korrekt ausfülle, der dürfe nicht an Bord, hörte ich im Radio. Der Grund für die Wissensabfrage ist, dass zu viele Reisende mit gefälschten Ausweisdokumenten unterwegs seien. Die Fluggesellschaft fragt unter anderem ab, was das Wappentier oder der höchste Berg Südafrikas seien und welche drei großen Flüsse dort fließen. Die Aktion von Ryanair schlägt hohe Wellen. Einstimmiger Tenor: Der Test ist diskriminierend. Zumal er ausschließlich in Afrikaans ausgehändigt wird, also nur in einer der elf gesprochenen Sprachen in Südafrika.

Ich persönlich finde diese Art von „Sicherheitskontrolle“ ebenfalls absurd. Habe mich aber insgeheim – und natürlich spaßeshalber – gefragt, welchen Fragebogen die Deutsche Bahn für Reisende aus der Grafschaft erstellen würde. Drei Fließgewässer in der Grafschaft Bentheim? Vermutlich Vechte, Dinkel und Lee. Aber was ist das offizielle Wappentier der Grafschaft? Buntes Bentheimer Schwein oder Bentheimer Landschaf? Der höchste Grafschafter Berg? Nein, es ist nicht der Poascheberg, sondern der Schlossberg in Bad Bentheim mit knapp 100 Metern. Interessant wäre noch zu wissen, wie viele Grafschafter den Bogen überhaupt ausfüllen könnten, wenn die Fragen ausschließlich auf Plattdeutsch wären.