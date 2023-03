Wir mögen die Vielfalt, sie macht die Arbeit spannend

Liebe Leserinnen und Leser,

die vergangene Woche hat mir eindrücklich vor Augen geführt, wie riesig die Bandbreite unserer Arbeit in der GN-Redaktion ist. Zum einen, weil sich zwei prominente Gäste bei uns im Medienhaus beinahe die Klinke in die Hand gegeben haben.

Erst ein Top-Banker aus Nordhorn...

Den Anfang machte am Donnerstag Stefan Wintels, der Vorstandsvorsitzende der KfW-Bank und Chef von mehr als 8000 Mitarbeitern. Der 56-jährige Nordhorner wohnt seit Langem in Frankfurt und gehört zu den deutschen Top-Managern. Er steuert seit Oktober 2021 die staatliche Förderbank mit einer Bilanzsumme von aktuell mehr als 585 Milliarden Euro.

... dann der katholische Oberhirte

Ihm folgte am Freitag ein Gast aus Osnabrück: Bischof Dr. Franz-Josef Bode, erster Mann im Bistum, in dessen Einrichtungen rund 30.000 Menschen beschäftigt sind. Wer sich die Schlagzeilen der vergangenen Jahre angesehen hat, wird leicht nachvollziehen können, dass den katholischen Oberhirten ganz andere Sorgen umtreiben als den Finanzexperten. Und wir in der GN-Redaktion hatten zwei völlig unterschiedliche Themen auf dem Tisch.

Und immer mit lokalen Bezügen

Wie immer ging es uns darum, die berühmten „lokalen Bezüge“ herzustellen. Das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Stefan Wintels konnte in einem großen GN-Interview seine Vision vom Umbau Deutschlands zu einer krisenfesten und umweltbewussten Gesellschaft erläutern. Gleichzeitig haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, einige private Details über ihn erfahren, mit denen der KfW-Chef ansonsten gegenüber der nationalen und internationalen Presse eher geizt.

Das erste GN-Pressefoto

Der Vater von vier Kindern wohnt mit seiner Familie in einem Frankfurter Stadtteil, der sich zwar attraktiv entwickelt, aber noch bodenständige Normalität verkörpert. Er erinnert sich an sein erstes Pressefoto in den GN, damals als Kapitän der Fußball-C-Jugend von Eintracht Nordhorn, und erzählte uns von seinen frühen Erfahrungen mit unternehmerischem Risiko, als er die Mühen des Vaters miterlebte, ein Textilgeschäft in Gildehaus zu etablieren. Einige Kontakte nach Nordhorn sind geblieben, sie lebten beim Treffen mit Vertretern der Grafschafter Wirtschaftsvereinigung im GN-Forum auf.

Bei Gesprächen mit Journalisten von Handelsblatt oder FAZ, die bei Wintels regelmäßig anklopfen, spielen solche Informationen keine Rolle. Für uns schon, weil sie das Bild runden und den Grafschaftern nahe bringen, dass einer, der auszog, Karriere zu machen, seine Wurzeln nicht vergessen hat.

© Fuchs Zum Gespräch in der GN-Redaktion: Bischof Bode (rechts) im Gespräch mit Chefredakteur Guntram Dörr. Foto: Fuchs

Macht das Amt noch Freude?

Franz-Josef Bode muss man die Grafschaft nicht erklären, er hat schon so manche „Visitation“ im Landkreis hinter sich gebracht. Bis Anfang September wird der 72-Jährige an die 100 Besuche zwischen Laar und Schüttorf, Uelsen und Lohne absolvieren, Menschen mit und ohne kirchliche Prägung begegnen und Gespräche führen. Ich habe ihn gefragt, ob ihm sein Amt noch Freude macht. Er antwortete ausweichend.

Denn Missbrauchsfälle, Priestermangel, Kirchenaustritte und finanzielle Kürzungen bis in die konfessionellen Kindergärten hinein sind Belastungen, die dem Bischof zunehmend unter die Haut gehen. Das war ihm anzusehen. Uns hat die Offenheit gefallen, mit der er unsere Fragen beantwortet hat.

Themenstrauß bleibt bunt

Natürlich bedarf es gründlicher Vorbereitung, wenn sich Gesprächspartner von diesem Kaliber ankündigen. Aber der bunte Themenstrauß, den wir in den GN und auf unseren Online-Plattformen anbieten, darf darunter nicht leiden. Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen und ihr erkennbarer personeller Aderlass müssen ebenso zu ihrem Recht kommen wie die Top-Kaninchenzüchter Meendermann aus Schüttorf, die Erfolge auf Landesebene feiern.

Der Einzug künstlicher Intelligenz in Form der Software ChatGPT, die den Pädagogen in den Grafschafter Schulen Kopfzerbrechen bereitet, forderte ebenso gründliche Recherche wie das Schicksal zweier Ukrainerinnen, die mit ihren Kindern in Gildehaus Zuflucht gefunden haben. Wir haben Marina und Anna am Jahrestag des russischen Einmarsches in ihr Heimatland porträtiert.

Der Reiz des Unterschiedlichen

Der Reiz unserer lokaljournalistischen Arbeit liegt im Unterschiedlichen, oft im Unerwarteten. Dass sich spannende Inhalte in der Grafschaft immer wieder finden lassen, wenn wir uns Mühe geben, ist eine schöne Perspektive und bleibt eine dauerhafte Aufgabe.