Wir haben einen Traumjob mit Nebenwirkungen

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir haben etwas zu besprechen, das uns gemeinsam bewegt: Die Vorgänge bei der „Bild“-Zeitung und im Axel-Springer-Verlag sorgen in der Branche für Aufregung und in der Öffentlichkeit für lebhafte Diskussionen. Ich werde gefragt: „Ist das normal bei denen?“ Ich antworte: „Ja.“

Wer Boulevard-Journalismus betreibt, hat wenig Zeit für Zwischentöne. Der Alltag in solchen Redaktionen ist von einem wahnsinnig schnellen Takt geprägt. Die „Bild“-Maschine spuckt beinahe minütlich Schlagzeilen aus. Sie müssen grell sein, um aufzufallen. Mein Kollege Julian Reichelt, der gerade seinen Hut nehmen musste, ist ein Meister dieses atemlosen Betriebes auf einem journalistischen Flaggschiff, das er nach Bedarf zum Flakschiff umfunktionierte. Aber wie alle seine Vorgänger hat das Blatt den Mann an der Spitze mehr geprägt als umgekehrt. Über die Binnenwirkung seines Tuns und wie es sich auf die Frauen und Männer auswirkt, ohne die er „Bild“ nicht machen konnte, hat er nicht nachgedacht. Fehlte die Zeit? Oder das Interesse?

„Bild“ produziert immer auch seine eigenen Opfer

Eines sollte uns klar sein: Reichelt hat seinen Job nicht in erster Linie verloren, weil er Beziehungen zu Mitarbeiterinnen hatte. Das gilt nach den Compliance-Regeln des Konzerns zwar völlig zurecht als unstatthaft, weil er als Chefredakteur bei allem, was er tut, aus einer Machtposition heraus agiert. Dafür wurde er aber lediglich verwarnt. Erst als er diese gelbe Karte ignorierte, musste Reichelt gehen. Er hat wohl geglaubt, unangreifbar zu sein. „Bild“, so könnte man sagen, produziert immer auch seine eigenen Opfer.

Die Boulevardzeitung „Bild“ muss sich am Kiosk verkaufen. Da sind Zwischentöne eher nicht gefragt. Foto: dpa

Ich finde, für gerümpfte Nasen und Hochmut besteht nun aber kein Anlass. Medienmacher sind oftmals nicht frei von Herrschaftsallüren, ihre Führungsqualitäten waren lange Zeit unterentwickelt. Sauerbruchs gab’s nicht nur in Operationssälen. So war die Brutalität im Umgang mit Redakteuren des von mir durchaus verehrten „Stern“-Gründers Henri Nannen zu seiner Zeit wohl unerreicht. Ich bin überzeugt davon: Heute lassen sich Zeitungen, Zeitschriften und Online-Plattformen mit der Peitsche nicht mehr machen, schon gar nicht mit der GN-Redaktion, die sehr genau beobachtet hat, was da bei Springer vor sich ging.

Widerspruch von außen und von innen

Meine Kolleginnen und Kollegen sind ja viel näher dran an den Menschen, über die sie schreiben, ihre Verantwortung ist womöglich größer als bei denen, die ihre Nachrichten aus Hochhäusern in Hamburg, Köln, München oder Berlin unters Volk bringen. Reaktionen auf unser Tun, vor allem unsere Kommentare, erfolgen unmittelbar: beim Bäcker, an der Tankstelle, auf dem Wochenmarkt, in der Kneipe oder beim Grillen im Freundeskreis. Thomas Kriegisch, der Teamleiter der GN-Reporter, machte sich stark dafür, den traditionellen Nordhorner Weihnachtsmarkt aus der Geschäftsstraße auf einen zentralen Platz zu verlegen. Redakteurin Elisabeth Kemper findet es richtig, dass die katholische St.-Johannes-Kirche in Bad Bentheim testweise nur noch gegen Corona Geimpfte oder von der Krankheit Genesene in den Gottesdienst lässt. Das erzeugt Widerspruch bis hin zu persönlichen Angriffen.

Als Verantwortlicher habe ich beide Kommentare „abgesegnet“, sonst hätten sie nicht erscheinen können. In beiden Fällen teile ich die inhaltliche Bewertung, was aber im Sinne einer Pluralität innerhalb der Redaktion nicht zwingend der Fall sein muss. Ihre Meinung muss nicht meine sein, aber sie muss gut begründet und auf den Punkt gebracht werden. Dann darf gerne darüber gestritten werden.

Ich habe einen Traumberuf

Nur damit kein falscher Eindruck entsteht: Wir Lokaljournalisten lernen faszinierende Menschen kennen, mehr als dies in anderen Berufen möglich ist. Dann ist der Job ein Traum. Jetzt starten wir die Serie „GRAFSCHAFTERINNEN“, bewusst in Großbuchstaben. Warum Sie sich darauf freuen können, verrät Ihnen kommenden Freitag an dieser Stelle mein Kollege Steffen Burkert. Und er hat bestimmt noch mehr zu erzählen…