Einen richtigen Winter haben wir gar nicht gehabt. Das war diesmal auch gut so! Trotz Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat es keine echten Engpässe bei der Energieversorgung gegeben.

Winterkirche, ade! Das haben in den vergangenen Wochen viele Gemeinden gesagt und ihre Gottesdienste wieder in die gewohnten Räume verlegt. Vorher fanden diese, um solidarisch Gas zu sparen, viele Monate in Gemeindehäusern statt. An manchen Orten haben auch zwei oder drei Konfessionen ein Gebäude gemeinsam genutzt oder die Temperatur in den Kirchen wurde stark reduziert. Das ist nun vorbei. Winter, ade!

„Scheiden tut weh ...“, so geht es in dem alten Kinderlied weiter. Aber das scheint dort nicht ganz ernst gemeint zu sein, denn weiter heißt es bekanntlich: „Aber dein Scheiden macht, dass jetzt mein Herze lacht.“ Der Satz passt sicher vorbehaltlos für Gemeinden, die in kalten Kirchen ihre Gottesdienste gefeiert haben: Endlich sind wieder angenehmere Temperaturen möglich! Bei jenen, die vom Gemeindehaus nun wieder in die Kirche umgezogen sind, mag das Meinungsbild schon etwas uneinheitlicher sein. Das Zusammenrücken dort hatte auch seinen gewissen Reiz. Und bei den Gemeinden, die zusammen in einer Kirche Gottesdienst gefeiert haben, gilt es hoffentlich ohne jede Ironie: „Scheiden tut weh.“ Die gemeinsame Zeit war schön. Die Kirchen waren gut gefüllt, der Gesang war viel kräftiger, Kontakte sind enger geworden. Es gibt schon ernsthafte Überlegungen für Neuauflagen im nächsten Winter.

Und doch ist es auch gut, jetzt wieder für eine Zeit „unter sich“ und am „alten“ Ort Gottesdienst zu feiern. Es kann eine Zeit sein, um sich bestimmte Fragen zu stellen: Was war „bei den anderen“ zwar erst ungewohnt, aber eigentlich nachahmenswert? Umgekehrt: Gibt es „bei uns“ Elemente, auf die wir auf keinen Fall verzichten wollen? Und: Könnten wir dafür auch mit der Bibel argumentieren – oder steckt dahinter nur Tradition und Sorge um die konfessionelle Eigenart? Welche Rolle spielt die „vertraute Runde“, um sich im Gottesdienst wohlzufühlen?

In den kommenden Jahren werden wir als Kirchen zusammenrücken müssen: Zu viele Gebäude, zu wenig Geld – und umweltbewusster wollen wir auch werden. Aber das sollte nicht unser Hauptgrund sein, sondern das Wort unseres Herrn. Morgen feiern wir im Gottesdienst Jesus Christus als den guten Hirten. Er spricht: „Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herbeiführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden.“ (Johannes 10,16)

Winterkirche, ade! Das Scheiden tut tatsächlich weh. Die gemeinsamen Monate haben zum ökumenischen Klimawandel beigetragen. Hoffen und beten wir gemeinsam für ein weiteres zukunftsweisendes Miteinander.

Christoph Wiarda ist Pastor der reformierten Kirchengemeinde in Uelsen

