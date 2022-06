Wildes Hesepe

Plötzlich stehen wir uns Aug’ in Aug’ gegenüber und wissen beide nicht, was wir tun sollen. Hat mein Hund schon Witterung aufgenommen? Nö. Der schnuppert noch am Wegesrand die Grashalme hoch und runter und hat überhaupt nicht bemerkt, dass in nicht einmal zehn Metern Entfernung ein leibhaftiges Wildtier aufgekreuzt ist.

Trotzdem bin ich ganz froh, dass ich meinen Hund in diesem Moment an der Leine habe. Denn wenn das Wildtier spontan die Flucht ergreift, könnte es durchaus sein, dass das Haustier in ungekannter Flottigkeit folgt. Ganz tief im Inneren ist er vorhanden, der Jagdtrieb. Und dann stehe ich da und ordne ebenso lauthals wie vergebens die unverzügliche Rückkehr an.

Aber noch habe ich die Situation im Griff. Wie geht es denn jetzt weiter? Zwei dunkle Augen fixieren mich. Der braune Vierbeiner mit den kleinen Hörnern ist einerseits total neugierig, andererseits aber auch unglaublich scheu. Wie man sich ein junges Reh halt so vorstellt. Wir stehen im Naturschutzgebiet Tillenberge in Nordhorn-Hesepe, zwischen Heide, Wald und Vechte.

Fotostrecke / Autorenporträt Andre Berends

Ich greife vorsichtig in meine Hosentasche, um das Handy herauszufischen und einen Schnappschuss anzufertigen. Heute muss doch alles fotografiert werden. Das Reh hingegen scheint anzunehmen, dass ich einen Colt ziehe und hopst blitzschnell aus Gründen der eigenen Sicherheit ins satte Grün abseits des Weges. Mein Hund hebt den Kopf und schaut mich mit großen Augen an. War was?