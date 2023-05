Wieviel Taschengeld fürs Kind?

Liebe Eltern,

wieviel Taschengeld bekommt euer Kind? Bekommt es überhaupt schon wöchentlich oder monatlich einen festen Betrag?

Unser fast sechsjähriger Sohn ist jetzt ganz heiß darauf, Taschengeld zu bekommen. Sein vier Jahre älterer Freund bekommt nämlich schon jeden Sonntag einen bestimmten Betrag. Bislang spart er sein Geld fleißig, gibt es aber manchmal für Eis oder Kleinigkeiten wie Flummis aus. Zuhause haben wir uns überlegt, ab der ersten Klasse zu starten. Aber wie hoch sollte das Taschengeld sein? Eine Empfehlung gibt das Familienportal.de. Die Vorschläge stammen aber aus dem Jahr 2020. Da die Kosten allerdings für so ziemlich alles mögliche gestiegen sind, lohnt sich ein Blick auf www.taschengeldtabelle.org, hier gibt es eine Richtschnur für 2023 und weitere praktische Tipps. So werden für Sechs- bis Siebenjährige beispielsweise 2 bis 3 Euro pro Woche und für Zwölf- bis Dreizehnjährige 20 bis 30 Euro im Monat empfohlen. Als Eltern sollten wir uns aber keinesfalls verpflichtet fühlen, überhaupt Taschengeld auszuzahlen und wir sollten den Betrag an unser Einkommen anpassen.

Taschengeld, so heißt es von Experten, sei in jedem Fall ein wichtiger Bestandteil der Kindererziehung. Es unterstütze den Nachwuchs dabei, den Umgang mit Geld zu erlernen. Dadurch soll unter anderem sichergestellt werden, sich in späteren Jahren in der Geschäftswelt zurechtzufinden. Bis zu einem Alter von neun Jahren soll das Taschengeld übrigens wöchentlich ausgezahlt werden. Ab zehn Jahren seien Kinder meist schon in der Lage, sich das Geld über einen Monat hinweg einzuteilen.

Die Freilichtbühnen-Saison hat begonnen! Wie wäre es also mit einem Familienausflug zur Freilichtbühne nach Bad Bentheim. Dort läuft das Stück "Grimm und weg - Falsches Spiel im Märchenwald", in dem die Hexe die Nase voll davon hat, in Märchen immer nur die Böse zu sein! Alle Termine und weitere nützliche Informationen findet ihr im GN-Veranstaltungskalender.

Turbulent geht es zu bei den Proben zu dem Stück „Grimm und weg! Falsches Spiel im Märchenwald“. Foto: Arens

Euer Kind treibt euch beim Zähneputzen oder beim Essen beinahe in den Wahnsinn? Manchmal brauchen wir Eltern einfach einige Tipps, damit unser Alltag mit Heranwachsenden besser gelingen kann. Der Podcast "Familie Verstehen: Das ABC der gewaltfreien Kommunikation" von Kathy Weber gibt nützliche Ratschläge zu Themen wie "Wut bei Eltern", "Grenzen setzen" oder "Belohnung und Bestrafung". Die Podcasts könnt ihr euch zum Beispiel über Spotify anhören. Weitere Infos gibt es auch auf der Webseite von Kathy Weber.