Wieder ein Ösi für die HSG?

Im ersten Playoff-Spiel um die Teilnahme an der Handball-WM 2023 haben die Österreicher um Robert Weber ihr Heimspiel gegen Island 30:34 verloren. An der Heimniederlage in Bregenz konnten auch vier Tore des Rechtsaußen von der HSG Nordhorn-Lingen nichts ändern. Noch einmal mehr traf in diesem Spiel sein Spezi auf dem rechten Flügel, ein gewisser Julian Ranftl, der noch in der heimischen Liga für seinen Heimatverein mit dem klangvollen Namen SG Insignis Handball Westwien spielt. Auf der Webseite des Verbandes ÖHB ist nachzulesen, dass Ranftl „ innerhalb von nur vier Minuten gleich fünfmal aus Kontern und vom Flügel zur Stelle war“ und mit diesem „5:0-Run auf 26:28 verkürzte“ – ein echtes Gustostückerl, wie sie südlich der Alpen auch gerne für besondere Leistungen sagen. Da wäre der Ranftl, Julian ja vielleicht auch etwas für die HSG, die auf der Suche nach einem Nachfolger für den 36 Jahre alten Weber ist, der nach dieser Saison baba sagt, wie es in seiner Heimat zum Abschied heißt. Und vielleicht ruft der Ranftl, Julian ja schon am Dienstag Servus, wenn in Nordhorn der Weber-Nachfolger präsentiert werden soll, schließlich ist er mit 26 zehn Jahre jünger als sein Landsmann und im besten Handball-Alter. Den Namen könnte man sich ja mal merken... Heute bestreiten die beiden Ösis aber erst noch gemeinsam in Hafnarfjördur das Rückspiel um die WM-Qualifikation gegen Island.