Wie viel Mediennutzung ist normal?

Jugendliche zwischen 16 und 18 sind wöchentlich durchschnittlich 63,7 Stunden im Netz, sogar 70 Stunden, wenn auch Smart-TV-Konsum und Spielkonsolen-Zeiten berücksichtigt werden. Das geht aus der „Jugend-Digitalstudie 2023“ der Postbank hervor.

Klingt viel - und ist es auch. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfiehlt für 16-Jährige einen wöchentlichen Bildschirmzeit-Richtwert von 2,5 Stunden am Tag oder 17,5 Stunden in der Woche.

Die Behörde räumt ein, dass es bei Jugendlichen nicht so einfach sei, konkrete Empfehlungen für maximale Nutzungszeiten auszusprechen, da das Nutzungsverhalten stark variiere. Sie empfiehlt Eltern, die Empfehlung als Richtwerte anzusehen und eigene Vereinbarungen zu entwickeln.

Wichtig: In so einer Vereinbarung festhalten, dass Online-Recherchen oder Hausaufgaben am Computer, die für Schule oder Ausbildung erledigt werden, nicht vom vereinbarten Zeitkontingent abgezogen werden, rät die BZgA.

Zudem sollten Eltern darauf achten, eine zeitliche Obergrenze zu vereinbaren, damit ihr Kind das Kontingent nicht am Stück einlösen kann. Und: Mediennutzung möglichst nicht als Belohnung oder Strafe einsetzen, weil dies Computer, Smartphone & Co. einen zu hohen Stellenwert einräume.

Informationen zur Nutzung digitaler Medien von Jugendlichen finden Eltern auf der BZgA-Webseite „Ins-Netz-gehen.info“, darunter Beratung und Hilfe bei exzessiver Nutzung. dpa