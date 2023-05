Seit drei Jahren habe ich ein festes Ritual mit meiner Oma. Jeden Montagvormittag treffen wir uns in der Eisdiele und sprechen über Gott und die Welt. Montag passt mir gut, denn da habe ich frei (Oma sowieso) und in der Eisdiele ist dann auch nur sehr wenig los.

Meine Oma und ich sind Gewohnheitsmenschen. Dieses kleine Ritual verbindet uns miteinander. Das spiegelt sich übrigens auch in unserer Bestellung wider. Oma hat witzigerweise schon immer diese eine Eissorte so sehr geliebt, die sonst nur Kinder aufgrund ihrer Farbe wählen und die den herrlichen Namen „Himmelblau“ trägt. Ich mache mir nicht so viel aus Eis im Becher, deshalb bestelle ich immer einen „Sanften Engel“. Der Blick des Kellners bringt uns zum Lachen, jedes Mal.

Heute ist Montag. Und als der „Sanfte Engel“ kommt, schmeckt plötzlich sogar die Luft himmelblau.

„Na, mein Kind, hast du eine Frage?“

„Tatsächlich“, sage ich. „Eine, die mich schon so lange bewegt. Eine Frage, die ich mich seit meiner Kindheit nicht mehr zu stellen getraut habe.“

„Oh, das macht mich neugierig. Welche ist es?“

„Wie sieht es im Himmel aus?“, sprudelt es aus mir heraus und ich merke, wie meine Wangen zu glühen beginnen.

„Nun, ich denke, das ist für jeden Menschen ganz unterschiedlich dort. Je nachdem, woran das Herz in dieser Welt gehangen hat und wonach sich die Seele sehnt. Für den einen ist es ein unendlicher Sandstrand, mit Sonnenliegen und viel Eis. Für die andere eine einzige Party mit viel Hautkontakt und tiefen Gesprächen. Oder aber wie eine Bibliothek mit abertausenden Büchern. Wie stellst du ihn dir denn vor?“

„Naja, mir wäre eigentlich nur wichtig, dass ich meine Familie dort wiedersehe“. Eine Träne kullert über meine heiße Wange.

„Das klingt schön!“, sagt er. „Übrigens: Ich soll dich von deiner Oma grüßen.“

Henning Kraft ist Pastor der reformierten Kirchengemeinde Schüttorf

Karte

___

Gottesdienste in der Grafschaft: Termine im Überblick auf GN-Online