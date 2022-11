Mich bewegt seit Kurzem eine Frage, mit der ich plötzlich ständig konfrontiert werde: „Wie lange musst du denn noch?“ Zugegeben, ich bin inzwischen der Älteste in der Redaktion. Aber sehe ich schon so alt aus? Und was heißt denn „muss ich“?

Eine Erklärung lieferte mir ein Gespräch auf dem Nordseedeich. Von zwei Ehepaaren „in den besten Jahren“ wehte der Seewind ein „Wie lange musst du noch?“ herüber. Die Antwort „Noch drei Jahre, dann kann ich mit dem Wohnmobil auf Tour gehen“ löste Heiterkeit aus.

Verstehe. Für die „Babyboomer-Generation“, die jetzt in Rente geht, ist der Ruhestand nicht Hoffnungsziel, sondern Startsignal in die aktive Lebensphase.

Na denn. So lange „muss“ ich ja nun auch nicht mehr.