Wie groß sind Kleintiere?

Zu der deutschen Gerichtsbarkeit hatte ich in meinem Leben bisher keinerlei Kontakt, lege auch keinen Wert darauf und werde alles tun, damit dies so bleibt. Aber jetzt stinkt mir die Judikative trotzdem gewaltig. Warum? Weil sie ein Urteil gefällt hat, das einen meiner Wünsche wie eine Seifenblase zerplatzen ließ.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat einer Frau in Recklinghausen untersagt, in ihrem Garten Hängebauchschweine zu halten, wogegen Anlieger geklagt hatten. Grund sind aber nicht mögliche Geruchsbelästigungen, die bei einer gründlichen Pflege auch nicht entstehen. Das Urteil, das nicht anfechtbar ist, verweist darauf, dass in reinen Wohngebieten nur eine Kleintierhaltung zulässig ist und schafft damit einen Präzedenzfall. Hängebauchschweine seien nun mal keine Kleintiere, heißt es in der Begründung.

Da stellt sich mir doch die Frage, ob die Richter überhaupt das Stockmaß dieser Tiere kennen. Viele Hunde dürften deutlich größer, wenn auch nicht unbedingt schwerer sein als die knuffigen, haarigen Grunzer. Meine Pläne, eine kleine Tierzucht aufzubauen, sind damit so gut wie hinfällig geworden. Vielleicht sind Miniziegen, Zwergesel oder ein Pony erlaubt? Hauptsache sie gelten als Kleintiere.