Wer will ich sein?

Meinen Zivildienst habe ich Anfang der Achtzigerjahre beim ASB, dem Arbeiter-Samariter-Bund, geleistet. Es gab damals eine klare Aufgabenteilung: Wir „Zivis“ waren für die routinemäßigen und meist völlig unspektakulären Krankentransporte zuständig, während die „richtigen“, mit Blaulicht zu fahrenden Notfall-Einsätze den hauptamtlichen und besser ausgebildeten Rettungssanitätern, ausschließlich Männern, vorbehalten blieben.

Auf eigene Erlebnisse in der Rolle des „barmherzigen Samariters“ kann ich also nur bedingt zurückgreifen. Eher schon auf eine Situation, in der ich das am Boden liegende Opfer war. Auch wenn ein Zusammenstoß im Skiurlaub gewiss nicht vergleichbar ist mit einem Raubüberfall, wie dem in der Beispielgeschichte aus dem Lukasevangelium: „Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber ...“ (Lk 10,25-37). So schlimm muss es ja gar nicht kommen, um zu erleben, wie es ist, in einer Notlage auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Es gibt wohl kaum jemanden, der diese Erfahrung nicht irgendwann im Leben einmal macht. Um dann auf eindrückliche Weise zu erfahren, worauf es in solchen Situationen ankommt: Nämlich dass ein Mensch sich meiner annimmt in meiner Not. Der oder die Helfende wird der bedürftigen Person „zum Nächsten“, wie Jesus das genannt hat.

Was dann zählt, sind nicht Äußerlichkeiten wie Aussehen, Alter oder Geschlecht des Samariters. Zu welchem Volk er gehört oder zu welchem Gott sie betet, spielt keine Rolle. Genauso wenig wie der Beruf oder der soziale Status. Allein auf die Bereitschaft zu helfen kommt es nach Gottes Willen an. Damit seine Liebe zwischen uns Menschen konkret wird. Das ist der Clou der Geschichte, die Jesus erzählt. Und dass oft gerade nicht die dazu bereit sind, von denen wir es erwartet hätten. Sondern jemand, dem oder der man das nicht zutrauen würde.

„Samariter“ – das ist seit damals zum Synonym für eine uneigennützig und barmherzig handelnde Person geworden. Ursprünglich wurde mit dem Begriff eine religiöse Minderheit innerhalb des Judentums bezeichnet, die „Samaritaner“, denen viele Zeitgenossen mit Missachtung und Vorurteilen begegneten. Dass gerade ein Samaritaner dem Schwerverletzten hilft, regt mich an, über meine eigene Hilfsbereitschaft nachzudenken. Wer will ich sein? Der, der womöglich aus gewichtigen und nachvollziehbaren Gründen vorbeigeht? Oder der, der dem Verletzten zum Nächsten wird? Wer will ich sein? Ein Samariter?

Für Jesus war die Sache eindeutig: „So geh hin und tu desgleichen!“

Hans Hartmann ist Pastor der lutherischen Christus-und-Kreuz-Kirchengemeinde Nordhorn

___

Gottesdienste in der Grafschaft: Termine im Überblick auf GN-Online