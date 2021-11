Ein Mittagessen im Kollegenkreis birgt mitunter ein Quell von Anregungen und Ideen. So outete sich jüngst ein Mitglied der illustren Runde als Dekorationsfan. Vor allem den Herbst, so schwärmte der besagte junge Mann in höchsten Tönen, den liebe er. Jene Jahreszeit strahle eine Behaglichkeit aus, die er in allen Belangen zu schätzen wisse. Natürlich auch beim Tüddelkram auf Tisch und Kommode, auf Schränken oder in Regalen. Deshalb war er jüngst auf Sammeltour.

„Kastanien?“, frage ich kundig und wissend nach. Mein Gesprächspartner grinst, holt sein Handy hervor und tritt den bildnerischen Beweis an. Zwischen zwei Porzellanvögeln hat er die braunen Herbstfrüchte liebevoll drapiert. „Ein paar Zieräpfel dazu gefällig?“, unterstütze ich ihn ideenreich weiter. Klar! Immer her damit! Ab geht es in den Gestaltungsrausch. Die Natur hält da sicherlich noch einige weitere Spielarten bereit. Wer suchet, der findet.