Wer schreibt, der bleibt? Heute hat jeder was zu sagen…

Liebe Leserinnen und Leser,

in meinem Berufsleben, das nun schon einige Jahrzehnte währt, habe ich selten mathematisch begabte Kollegen kennengelernt. Schreiben und rechnen laufen bei den meisten Journalisten nur in der Grundschule parallel; später stellt sich heraus, dass sie besser getrennte Wege gehen. Andererseits: Mit der Zeit werden Zahlen bedeutsamer. Die 61, zum Beispiel, ist deckungsgleich mit meinem Geburtsjahr und aktuellen Alter. Ich gehöre damit zu den Veteranen in der GN-Redaktion und liege weit oberhalb des Durchschnitts von exakt 44,56. Das schmerzt gelegentlich und fördert nostalgische Anwandlungen.

Wegbegleiter und ihre Werke

Ich denke an Wegbegleiter, denen ich viel zu verdanken habe – fachlich und menschlich. Einige sind nicht mehr aktiv im Job, einige sind gestorben. Was sie überdauert, sind Werke von zeitloser Gültigkeit. Ein solches Werk ist „Das neue Handbuch des Lokaljournalismus“, es kam auf den Markt, als ich selbst Mitte 40 war. Autoren sind der scharfzüngige Sprachkritiker und Stillehrer Wolf Schneider, der uns „Deutsch für Profis“ einpaukte, und Paul-Josef Raue, ein prägender Chefredakteur in Marburg, Frankfurt, Braunschweig, Magdeburg und Erfurt - und als Anwalt von Leserinteressen ein Berserker.

Ein Handbuch, das Klarheit bringt

Dieser Hochbegabte wurde nur 68 Jahre alt, das ist ein riesiger Verlust für meine Branche. Er war mein Freund und Mentor. Das von ihm mitverfasste Handbuch habe ich vor einigen Tagen in die Hand genommen, weil ich mir über das Wesen und die Wirkung einer herausragenden Gattung innerhalb der Zeitungswelt noch einmal Klarheit verschaffen wollte. Es geht um den Kommentar.

Bestimmen Redakteure noch das Meinungsbild?

Dieses exklusive Feld des Meinungsjournalismus hat nach meinem Eindruck nichts von seiner Bedeutung verloren trotz Chat, Community und anderer Plattformen des Social Media. Raue schreibt dazu: „Redakteure bestimmen, über welche Nachrichten die Leute reden können, und sie bestimmen, welche Meinungen dazu gelten sollten. Die Leser wissen: In einem Kommentar (…) formuliert ein Journalist seine Ansicht; ihr können, aber ihr müssen sie nicht folgen.“ Gilt das noch heute, knapp 20 Jahre später und im Zeitalter einer explodierenden Kommunikationsvielfalt?

Der Zeitungskommentar hat Konkurrenz bekommen

Man kann es drehen und wenden, das lange Zeit gültige Bonmot „Wer schreibt, der bleibt“ hat Patina angesetzt. Denn dem Kommentar ist massenhafte Konkurrenz erwachsen, die ihn seines publizistisches Alleinstellungsmerkmals beraubt. Wenn heute einer meint, er hätte was zu sagen, dann schreibt er es und schickt es über digitale Datenleitungen hinaus in die Welt. Von bleibendem Wert sind solche Beiträge nur selten, aber gelesen werden sie auch.

Wegweiser bis heute mit einem Hauch von Nostalgie: Wer professionell mit Sprache arbeitet, findet in Autoren wie Wolf Schneider oder Paul-Josef Raue wahre Lehrmeister. Foto: Dörr

Die klare Konsequenz daraus ist, dass Meinungsbildung, wenn sie von Medien betrieben und befördert wird, noch höheren Ansprüchen genügen muss als ohnehin, um sich erkennbar abzusetzen. Wollen Profis ihre Leserschaft anregen, erhellen und bereichern, sollten sie dem Ratschlag der Altvorderen folgen: „Wer den Andersdenkenden ernst nimmt, der wirbt mit Argumenten um ihn; er holt den Leser dort ab, wo er sich vermutlich befindet.“

Drei Kommentare, die klüger machen

Vor diesem Hintergrund bin ich einige GN-Kommentare noch einmal durchgegangen und stelle fest: Sie erfüllen nicht immer die reine Lehre, auch ist die Uniformität früherer Zeiten dahin. Aber kein Grund zur Klage: Nach der Lektüre war ich klüger, ich hatte Grund zum Nachdenken.

Vor einigen Tagen hat Politik-Redakteur Uwe Westdörp sich mit der schwierigen Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine befasst. Darin begründet er schlüssig und ohne Menschen mit einer pazifistischen Grundhaltung vor den Kopf zu stoßen, warum eine solche Unterstützung aus militärischen Arsenalen notwendig ist.

In einer bewertenden Rückschau auf die GN-Serie „Grafschafterinnen“ macht meine Kollegin Susanne Menzel deutlich, was diese Artikelreihe über den Tag hinaus bewirken will: „Die Serie brachte ans Licht, was Frauen in der Grafschaft zu leisten vermögen und dass sie dabei eine beeindruckende Kraft zeigen, die oft im Verborgenen wirkt.“ Das trifft zu.

Frank Hartlef beleuchtet die merkwürdig anmutende Diskrepanz zwischen dem sportlichen Erfolg der HSG Nordhorn-Lingen in der 2. Handball-Bundesliga und aufkommender Missstimmung, indem er sich in die Fan-Seele versetzt. Etliche Reaktionen zeigen, dass er damit eine Punktlandung geschafft hat.

Die Grenzen des Erträglichen sind erreicht

Die GN-Redakteure und -Redakteurinnen exponieren sich mit ihrem Namen und ihrem Gesicht, jedenfalls in den gedruckten Grafschafter Nachrichten und auf ihren Web-Kanälen. Wir halten das für zwingend notwendig, und wir halten Attacken aus. Doch die Grenzen des Erträglichen sind bisweilen erreicht oder überschritten.

Die Schmähung ist hoffähig geworden

Mancher „Leserkommentar“ auf GN-Online oder unserer Facebook-Seite spiegelt eine gesellschaftliche Entwicklung, die klar zeigt, dass andere Meinungen als die eigene immer seltener respektiert, geschweige denn akzeptiert werden. Die Schmähung ist hoffähig geworden, wie es scheint, und der Ton erschreckend destruktiv. Wir werden diese Entwicklung sehr genau beobachten und - wenn nötig - reagieren.

Ein dickes Danke für unbequeme Themen

Nun, Journalismus ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, das war er vor 20 Jahren so wenig wie heute. Aber wenn aus der schweigenden Mehrheit, die die Arbeit einer Redaktion schätzt, doch einmal (und gar nicht so selten) Zuspruch kommt, sieht die Welt schon wieder anders aus. Deshalb gebe ich zum guten Ende einen kleinen Auszug aus einem der Schreiben weiter, die mich zu meinem Newsletter vom 15. April erreicht haben. Darin heißt es: „Auch ein ganz dickes Danke für die Themen, die Sie mir vorsetzen, die ich nicht mag oder die mich aufregen. Genau an diesen Punkten fange ich an, mein eigenes Gedankengebäude immer wieder zu hinterfragen. Dieses Gebäude darf nie fertig werden.“

In diesem Sinne: Lassen Sie uns im Austausch bleiben!