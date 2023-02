Wer ist Jenny?

Jenny ist eine von uns – sie arbeitet Vollzeit und verdient den Mindestlohn, wohnt in einer Sozialwohnung. Ein Auto kann sie sich nicht leisten, darum fährt sie mit dem Bus zur Arbeit. Das ist gut fürs Klima, aber auch der Bus ist ziemlich teuer und leider oft unzuverlässig. Wenn die Tickets günstiger wären und das Liniennetz besser ausgebaut wäre, würden noch viel mehr Menschen Bus und Bahn nutzen. Auch zu Hause spart Jenny so viel Energie wie möglich, allein schon, um Nebenkosten zu sparen. Doch in der Mietwohnung zieht es. Wäre die Wohnung besser gedämmt, müsste sie weniger heizen. Würden alle Mietwohnungen besser gedämmt, wäre das eine große Entlastung fürs Klima und für den Geldbeutel vieler Mieter.

Neulich habe ich gelesen, dass die reichsten zehn Prozent der Deutschen 15 Mal mehr Klimaschäden verursachen als die ärmsten zehn Prozent. Jenny gehört zu den zehn Prozent. Sie ist Klimaschützerin allein schon, weil ihre ökonomischen Mittel enge Grenzen setzen. Dafür kann sie aber auch keine Elektroautos finanzieren oder umweltfreundliche Technologien.

Menschen mit großen ökonomischen Möglichkeiten, haben die Möglichkeit, Klimaschützer zu sein, weil sie die Technologien finanzieren können und weil sie verzichten können.

Wir haben also alle die Chance, Klimaschützer zu sein. Die einen, weil sie es eh schon sind, die anderen, weil sie es können. Klimaschutz ist daher auch eine Frage sozialer Gerechtigkeit.

Jenny ist auch die Protagonistin der Caritas-Jahreskampagne „Für Klimaschutz, der allen nutzt“. Sie appelliert für einen Klimaschutz, der soziale Fragen mitbedenkt: Sanierung von Sozialwohnungen, günstigerer ÖPNV und ein besonderes Engagement reicher Menschen sind gute Grundlagen für sozialen Klimaschutz in Deutschland. Genauso wichtig bleibt aber die globale Betrachtung des Klimaschutzes in einer globalen Welt.

Jenny tut schon ihren Teil – was tue ich?

Hermann Josef Quaing ist Geschäftsführer des Caritasverbandes für den Landkreis Grafschaft Bentheim

Karte

___

Gottesdienste in der Grafschaft: Termine im Überblick auf GN-Online