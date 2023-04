Mitgliedschaft in Vereinen, Zugehörigkeit zu Berufsgruppen, Familienbande – ein Mensch in Deutschland hat viele Bindungen und Verbindungen. Sie oder er gehört dazu. Mal freiwillig, mal unfreiwillig – wir sind soziale Wesen, sagt der Volksmund gerne und lässt vor meinem Auge Bilder von fröhlichen Tischgruppen erscheinen, die sich gegenseitig zuprosten. Und mein Hirn, zynisch wie es manchmal ist, fragt sich, was diese fröhlichen Menschen wohl motiviert. Sind sie zu dieser Gruppenveranstaltung gegangen, weil sie zuhause zwischen Rechnungen, Kindern und bröckelnder Ehe ihren Halt verlieren? Sind sie dort, weil in der Gruppe niemand merkt, dass sie schon seit neun Uhr früh betrunken sind? Oder sitzt dort vielleicht jemand, der niemanden sonst mehr hat – oder nie hatte?

„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“ So schreibt der Autor der Apostelgeschichte über die ersten Christen. Sicher auch geschönt. Unwahrscheinlich, dass die Leute wirklich so einmütig waren, wie dargestellt. Die Geschichte der ersten Christen ist deutlich geprägt von Splittergruppen, Meinungsverschiedenheiten und kleinen und großen Streitereien. Von externen Anfeindungen und wirtschaftlichen Problemen ganz zu schweigen. Und doch:

Sie gehörten dazu. Sie blieben in Gemeinschaft. Ich behaupte, als Christ, dass Gott sie beieinander gehalten hat und sie gestärkt hat. Aber selbst wer das nicht annehmen will, muss anerkennen: allein mit allem fertig werden, was das Leben aufbietet, ist hart. Zu hart, für manche. Wer aber dazugehört, zu einer Gemeinschaft, die zusammenhält, der ist nicht allein.

Wer gehört dazu? Die oder der beständig bleibt, in der Gemeinschaft.

Martin Hauffe ist Pastor der lutherischen Kirche in Bad Bentheim

Karte

___

Gottesdienste in der Grafschaft: Termine im Überblick auf GN-Online