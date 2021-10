Wer das Gras wachsen hört

Wie kann die Woche besser beginnen als mit einem freien Tag? „Gar nicht!“, lag für Freund Lutz die Antwort klar auf der Hand. Spät aufstehen, ausgedehnt frühstücken, Mittagschlaf - er hatte die Planung für sein zeitliches Management schon fest vor Augen.

Die Strahlen der Sonne ließen allerdings schon am Vormittag das schlechte Gewissen schlagen. Die Biotonne war gähnend leer, die Hecke rund ums Haus derart in die Höhe geschossen, dass dringend ein Kahlschnitt notwendig war. „Der Terminkalender der Müllabfuhr diktiert das Geschehen“, zog der gute Mann halb ermattet gegen Mittag Bilanz. Und bei Blick auf das geschaffte Arbeitspensum strich er kurzerhand die Pause auf dem Sofa: „Halbe Sachen sind nicht meins.“

Am frühen Nachmittag begutachtete er dann sein Werk mit gewissem Stolz - und die nicht ganz volle Tonne mit kritischem Blick. „Ich habe in dem Moment das Gras wachsen gehört“, schilderte er später beim Telefonat. „So laut, dass ich die Ohren nicht mehr auf Durchzug stellen konnte.“ Freie Tage, so sein Entschluss bei einbrechender Dunkelheit, „werde ich ab sofort nur noch mit Regengarantie nehmen.“