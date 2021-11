Wer austeilt, muss einstecken können – es kann sich lohnen

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn ich die Wahl hätte, in einen bunten politischen Farbtopf zu greifen, dann käme gewiss unsere Grafschaft in die engere Wahl. Klar, die Niedergrafschaft bleibt schwarz, im Norden des Landkreises braucht die CDU keine Mehrheitsbeschaffer. Aber sonst: Fast jeder kann mit jedem gehen. In Nordhorn und Bad Bentheim haben sich die Räte sogar daran gewöhnt, dass wechselnde Mehrheiten die Normalität sind, und niemand kann behaupten, das hätte die beiden Städte zurückgeworfen.

Wir zeigen den Bürgern, wer sie vertritt

Die komplette Riege der kommunalpolitischen Akteure bilden wir, im wahrsten Sinne des Wortes, in diesen Tagen mit den Fotos sämtlicher Gewählten in den konstituierenden Sitzungen der Hobby-Politiker ab. Das ist mit viel Aufwand verbunden, aber wir meinen, es lohnt sich. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sehen, wer sie in ihrem Lebensalltag vertritt.

Für die GN-Redaktion bringt die kommunalpolitische Vielfalt in den Grafschafter Kommunen immer wieder spannende Themen hervor und führt zur Frage, welches Gewicht wir den Aktivitäten der Parteien, Foren, Listen und Einzelbewerber zumessen, die mitunter unberechenbar, meistens jedoch sehr selbstbewusst agieren. Sicher, sie benutzten uns, um öffentlichen Druck zu machen, aber das gehört zum Geschäft, eine Redaktion muss das nicht zulassen. Die Grafschaft ist in dieser Hinsicht etwas Besonderes und unterscheidet sich – zum Beispiel – massiv von den Strukturen im benachbarten Landkreis Emsland.

Die Grafschaft zum Emsland? Niemals!

Dort konnte ein Mann wie der zupackende Landrat Hermann Bröring stets durchregieren und auf satte CDU-Mehrheiten selbst im kleinsten Dorf setzen. Hätte sich dieser machtbewusste Verwaltungschef wohl gerne die Grafschaft einverleibt? Vor ein paar Jahren kam eine solche Diskussion hoch, als eine Gebietsreform in Niedersachsen diskutiert wurde. Die GN starteten eine Umfrage, sie zeitigte das erwartete Ergebnis: Die Grafschaft zum Emsland? Niemals! Bröring nutzte die erste Gelegenheit zum Gespräch nach dieser Veröffentlichung, um mir für die Umfrage zu danken. Denn diese Grafschaft, so sagte er sinngemäß, sei das Letzte, was er sich ans Bein binden wolle. Viel zu kompliziert zum Herrschen.

Überraschung im Grafschafter Kreistag: CDU und Grüne bilden eine Gruppe. Everhard Hüseman, Reinhold Hilbers, Claudia Middelberg und Charlotte Ruschulte (von links) unterzeichneten den Vertrag. Foto: privat

Nun also Schwarz-Grün im Kreistag. Das verschlägt mir schon den Atem, was nach dreieinhalb Jahrzehnten im Maschinenraum des Lokaljournalismus etwas heißen will. Noch wenige Tage vor der Kommunalwahl am 12. September hatte die CDU im Nordhorner NINO-Hochbau, der selbst Gäste aus Hannover und Berlin beeindruckt, eine glanzvolle Bilanz ihrer selbst gezogen. Ich hatte zumindest den deutlichen Eindruck, dass die „Grafschaft-Partei“ in gewohnter Manier ins Horn blies, und darüber entsprechend berichtet. Alles klar an Vechte und Dinkel, da brennt nichts an. So meinte man und blies zur Attacke. Genau, auf die Grünen! Und so stand es dann auch in der Zeitung.

Wenn der GN-Hammer fällt...

Ich weiß, dass der Artikel in der gewählten Tonart bei den Christdemokraten eher „verschnupft“ aufgenommen wurde. Reaktionen aus dem CDU-Lager? Fehlanzeige. Das hat mich nicht überrascht. Ich will an dieser Stelle gerne verraten, dass die Grafschafter Christdemokraten um ihre Gallionsfigur, den Kreisvorsitzenden und niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers, im völlig natürlichen Spannungsverhältnis mit der Presse fast immer Rückgrat beweisen. „Wenn der GN-Hammer fällt, sammeln wir uns einen Tag lang und am nächsten geht’s weiter“, hat Hilbers einmal als Parole ausgegeben. Da wir uns schon im Nähkästchen befinden: SPD und Grüne neigen zwar gleichfalls nicht zu Gejammer, dort kauen sie indes länger an medialer Kritik. Am wenigsten von allen kommt die IPG mit Gegenwind klar, man wähnt die GN in solchen Fällen gerne im Bündnis mit „den anderen“.

Diesmal hatte ich den Mund zu halten

Wie sieht es umgekehrt aus? Wir Journalisten begeben uns ja gerne auf die Mission, gelegentlich „ein Feuerchen unter den Hintern der Mächtigen anzuzünden“, wie „Stern“-Chefredakteur Henri Nannen sagte. Aber Kritikfähigkeit am eigenen Tun und Schaffen, mea culpa, steht nicht ganz so weit vorne in unserem Ausbildungsplan. Ich kann mich daran erinnern, dass ein ebenso scharfzüngiger wie kluger Oberbürgermeister meiner Heimatstadt Marburg mir in dieser Hinsicht ein für allemal meinen Platz gezeigt hatte: den des Beobachters, der in laufender Parlamentssitzung notiert, was er sieht und hört, ansonsten aber den Mund zu halten hat.

Dieser Dr. Drechsler, ein SPD-Mann, nutzte seine Zeit am Rednerpult nur marginal, um den städtischen Haushalt zu verteidigen. Fast eine Dreiviertelstunde lang holte er stattdessen zu einer Generalabrechnung mit meiner damaligen Zeitung aus, von der er sich ungerecht behandelt fühlte. Also gut, es ging um mich, genauer um eine interne Dienstanweisung für die Rathaus-Mitarbeiter, die ich öffentlich gemacht hatte, was Majestät zum Schäumen brachte. Ich hielt still, ich hielt aus und ich berichtete über die Tirade in der Zeitung, ohne zu werten. Wenige Tage später informierte mich derselbe Oberbürgermeister bei einem mitternächtlichen Anruf exklusiv darüber, dass die deutsch-deutsche Städtepartnerschaft zwischen dem hessischen Marburg und Eisenach in Thüringen in trockenen Tüchern war. Sie wurde am 10. Juni 1988 vollzogen, damals eine Sensation. Ich habe daraus gelernt, dass Politiker und Journalisten über Nehmerqualitäten verfügen sollten. Sie können sich auszahlen.

Ich bin gespannt auf Schwarz-Grün

Wenn sich die Akteure und Kontrolleure aneinander reiben, haben die Leser eine Menge davon. Insofern bin ich wirklich gespannt darauf, wie CDU und Grüne im Grafschafter Kreistag als Gruppe miteinander zurechtkommen werden. Landwirtschaft, Umwelt, Autofahren – es gehört Phantasie dazu, beide Parteien halbwegs unter einen Hut zu bringen. Wobei mir einfällt, mein GN-Artikel über die Wahlkampfziele der Grafschafter Grünen unter den beiden Vorsitzenden Everhard Hüseman und Sarah Gross konnte bereits als Fingerzeig dienen. Bei aller Bescheidenheit, selbstverständlich. Wie die Spitzenkräfte der grünen Kreispartei im GN-Gespräch das Konstruktive und Pragmatische betonten, ließ schon auf künftige Absichten schließen. Der kräftige Hinweis allerdings, man sei für Bündnisse jedweder Couleur nicht leicht zu haben, spricht eine andere Sprache. Der zweite politische Marathon-Mann der Grafschaft, der gerade in den Landtag nachgerückte SPD-Kreistagsfraktionschef Gerd Will, pflegt derartige Erkenntnisse mit dem Anglizismus „So what“ zu kommentieren. Was soll’s.

Folge 775 unserer Dauer-Serie „Sporträt“ - erschienen am 12. November.

Unsere Rekordserie: Das „Sporträt“

Damit will ich es nicht bewenden lassen und weise auf eine weitere Grafschafter Spezialität hin, nämlich ihre wunderbar vielfältige Sportlandschaft und die Menschen, die sie am Leben erhalten. Ich lege Ihnen heute die am längsten laufende Serie in der Geschichte der Grafschafter Nachrichten ans Herz: Das „Sporträt“. Die Lektüre dieser inzwischen 774-teiligen (!) Artikelreihe lohnt sich auch für alle, die im Sport nicht so zu Hause sind, weil sie weit über Spielverläufe und Ergebnisstatistiken hinausreicht. Zuletzt stellte Frank Hartlef den 90-jährigen Tennisspieler Justus Itterbeck aus Nordhorn vor, davor schrieb Martin Lüken über die Veldhauser Ultraläuferin Ilona Schoemaker-Tüchter. Der dritte im Bunde der zurückliegenden „Sporträt“-Kandidaten war der erfolgreiche Fußballtrainer Burak Pala von Borussia Neuenhaus. 3:0 für unsere Sportredaktion.