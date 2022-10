Wenn zu viel Sicherheit bremst

Eigentlich war alles prima: der Parkplatz am Flughafen Schiphol gebucht und die Bustickets von Dublin nach Belfast geordert – alles ganz einfach und komfortabel. So weit, so gut. Nur die Bestätigungen und die jeweiligen Tickets wollten einfach nicht per E-Mail eintrudeln, da schien jemand ganz gewaltig auf der Leitung zu stehen. Nachdem alle möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen waren und die Nachrichten weiter auf sich warten ließen, blieb nur der Anruf beim Telekommunikationsdienstler. Der deutsche Branchenprimus hilft gerne – und kostenlos.

Allerdings: Die ersten beiden Gesprächspartner an der Hotline konnten – so mein Eindruck – in Sachen E-Mail sogar noch von mir lernen. Egal, denn dann wurde ich mit den Spezialisten für elektronische Post verbunden. Die wirklich nette Dame an der anderen Seite der Leitung beeindruckte nicht nur mit vielen Fachbegriffen, sie hatte auch eine einfache Erklärung dafür, dass die von mir sehnsüchtig erwarteten Mails nicht eintrudelten: Im weltweiten Datennetz gelten an einigen Stellen mittlerweile so strenge Regeln und Vorgaben, dass einige Mails – auch solche von seriösen Anbietern – einfach nicht ankommen.

Schon doof, wenn Sicherheitsvorkehrungen die Dienstleistung an sich torpedieren. Der einfache Tipp der Expertin lautete übrigens: „Nutzen Sie doch mal die Adresse eines anderen Anbieters.“ Gesagt, getan – hat funktioniert. Fazit: Sicherheit ist wichtig, kann aber nicht nur schützen, sondern auch blockieren.