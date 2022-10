Wenn das Kopfkino läuft

Es gibt Worte, Sätze, Ereignisse oder Gespräche, die bleiben in Erinnerung. Sie lösen ein Rattern im Kopfkino aus und lassen die Gedanken tagelang um dieses eine, bestimmte Geschehen kreisen. Im Guten wie im Schlechten.

So war es jüngst beim Telefonat mit dem guten Freund Lutz. Der Ökotrophologe berichtete von einem Rezept, das er ausprobiert hatte: Frikadellen im Backofen. Zusammengerührt aus Hackfleisch, Zwiebelsuppe aus der Tüte – und sonstigen, wenig schmackhaft anmutenden Raffinessen. „Angeblich sollten die Fleischklopse sehr saftig sein – waren sie aber nicht. Im Gegenteil“, lautete sein Urteil. Deshalb bleibe er doch lieber bei der bewährten Herstellungsart: „Alles in einer Schüssel per Hand zusammenmischen und ab in die Pfanne. Das hat zwei Vorteile: Man kann den Bräunungsgrad selbst bestimmen – und hat auch die Stellen unter den Fingernägeln sauber.“

Das Kopfkino sprang spätestens zu diesem Zeitpunkt an. Es flüsterte „Guten Appetit“ und verbannte besagtes Gericht gedanklich für die nächsten Monate vom Speiseplan.