Wenn das Anschreiben Bewerber abschreckt

Der Job klingt gut, doch der Aufwand für die Bewerbung erscheint zu groß: Mehr als jeder Dritte (34 Prozent) hat sich schon gegen eine Bewerbung auf eine eigentlich interessante Stellenanzeige entschieden, weil dafür ein Anschreiben erforderlich war. 32 Prozent taten dies, weil es keinen Link gab, über den man sich online bewerben konnte. Das geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Bilendi unter 1026 Beschäftigten hervor, die sich in den vergangenen zwölf Monaten beworben haben. Auch die Bewerbung über ein Bewerbermanagement-System kommt nicht bei allen gut an. War diese vorgesehen, gaben 32 Prozent an, auf eine Bewerbung verzichtet oder den Prozess abgebrochen zu haben. 29 Prozent der Befragten taten dies, weil einer Bewerbung Arbeitszeugnisse beigelegt werden sollten.

Dass kein persönlicher Ansprechpartner in der Stellenanzeige genannt war, hielt mehr als jeden Vierten (27 Prozent) vom Bewerben ab, ein explizit eingefordertes Bewerbungsfoto 28 Prozent. Verlangen dürfen Unternehmen Bewerbungsfotos rechtlich gesehen nicht. dpa