Weisheiten für das Leben

Manche hassen sie, manche lieben sie: Lebensweisheiten. Immer wieder begegnen wir diesen schlauen Sprüchen im Alltag – und immer wieder nehmen wir sie nicht richtig wahr. Das ist zumindest mein Eindruck. Dabei haben diese kurzen Merksätze eine ganze Menge zu bieten. Ich persönlich habe eine Top Drei, in der dieser Satz auf Rang drei steht: „Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.“ Will heißen: Wir sollten immer darauf achten, wie wir uns anderen gegenüber beim ersten Treffen verhalten. Platz zwei: „Arbeitszeit ist Lebenszeit.“ Wir sollten uns also vergegenwärtigen, dass wir mit unserer Arbeit viel und vor allem wertvolle Zeit verbringen. Kurzum: Ein Job sollte Spaß machen. Mein Spitzenreiter allerdings lautet: „Denke nicht in Problemen, denke in Lösungen.“ Wenn sich uns also Hindernisse in den Weg stellen, sollten wir unsere Energie nicht darauf verschwenden, uns mit dem Problem zu beschäftigen, sondern eine Lösung zu finden. Ich meine: Wer allein diese Top Drei beherzigt, der hat es wahrscheinlich im Leben an vielen Stellen deutlich einfacher.