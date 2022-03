Weil spricht in Bad Fallingbostel mit Flüchtlingen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat in Bad Fallingbostel mit zwei ukrainischen Familien gesprochen. Er sei beeindruckt von der Haltung der Geflüchteten, sagte der SPD-Politiker nach der Begegnung in der Landesaufnahmebehörde am Donnerstag. Die Familien hätten deutlich gemacht, dass sie niemandem zur Last fallen und so schnell wie möglich arbeiten wollten.

„Bei der Familie aus Odessa handelte es sich um Großeltern, die mit ihren Enkelkindern über Moldawien nach Deutschland gekommen sind“, sagte Weil. Eine andere Familie aus der ukrainischen Stadt Lemberg (Lwiw) erzählte ihm von einem Raketeneinschlag in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnhaus. Die Frau sei schwanger. „Es ist ein Krieg auch gegen die Zivilbevölkerung“, sagte der Regierungschef. Er gehe davon aus, dass viele weitere Flüchtlinge aus der Ukraine auch in Niedersachsen ankommen werden. Eine Zahl nannte er nicht.

Die Landesaufnahmebehörde in Bad Fallingbostel-Oerbke ist eine ehemalige Kaserne. Während der Flüchtlingskrise 2016/2016 kamen hier Tausende Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak an.