Weil für gleichmäßige Verteilung ukrainischer Flüchtlinge

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich für eine gleichmäßige Verteilung der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland ausgesprochen. Diese Frage werde auch ein Thema der Bund-Länder-Runde am Donnerstag sein, kündigte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem Besuch der Aufnahmestelle auf dem Messegelände in Hannover an. Er finde es jedoch „ausgesprochen gut, dass wir hier nicht zu lange gewartet haben, bis eine abschließende Regelung erfolgt ist, sondern auch Fakten geschaffen worden sind“.

Wie viele Menschen insgesamt aus der Ukraine nach Deutschland kämen, sei derzeit schwer zu beziffern. Er sei sich aber sehr sicher, dass über eine lange Zeit noch viele Tausend Menschen ankämen, sagte Weil, der sich beeindruckt von der Welle der Hilfsbereitschaft zeigte. Auf dem Messegelände waren Anfang März Hallen als Notunterkünfte für die Menschen aus der Ukraine hergerichtet worden.