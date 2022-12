Weihnachten: Ein Geschenk Gottes

Weihnachten bezeichnet die Verkündigung des kostbarsten Geschenks Gottes an die Schöpfung, besonders an dich und mich. Jesus Christus, der Retter, ist Gottes bestes Geschenk an die Menschheit und an die gesamte Schöpfung.

Warum hat Gott der Menschheit ein so kostbares Geschenk gemacht? Konnte er keine Alternative finden? Antworten auf diese Fragen bekommen wir beim Evangelisten Johannes: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben“ (Johannes 3,16). Ja, wir haben einen so liebevollen Vater und seine Liebe ist bedingungslos.

So ist Weihnachten ein Fest der Erinnerung an seine bedingungslose Liebe zu uns. Jedes Mal, wenn wir feiern, stellen wir diese bedingungslose Liebe Gottes des Vaters wieder her. Deshalb muss sich auch bei unseren Weihnachtsfeiern die Tugend der „Liebe“ manifestieren. Diese echte Liebe ist auf dem Gesicht des Jesuskindes sichtbar, das in der Krippe liegt – mit einem unschuldigen Lächeln. Genauso wie das Jesuskind, das die Schöpfung anlächelt, lasst uns in dieser Weihnachtszeit unsere Mitmenschen anlächeln! Und lasst uns die Freude der Inkarnation in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in der Kirche und der Welt im Allgemeinen verbreiten!

Papst Franziskus sagt in seiner Twitter-Botschaft deutlich: „Wir brauchen lächelnde Christen, nicht dass sie die Dinge auf die leichte Schulter nehmen, weil sie von der Freude Gottes erfüllt sind, weil sie an die Liebe glauben und leben, um zu dienen“. Lasst uns an diesem Weihnachtsfest allen, die um uns herum sind, ein echtes Lächeln schenken, denn die Liebe beginnt mit einem Lächeln.

Bin ich wie die Hirten im Evangelium bereit, die Frohe Botschaft der Errettung zu den Menschen um mich herum zu tragen? So wie Maria und Josef Weihnachten mit den armen Hirten und den reichen Königen feierten, bin ich bereit, alle Kategorien von Menschen, ob reich, arm, jung, alt und Menschen anderer Glaubensrichtungen, in meine Gemeinschaft und mein Haus aufzunehmen? Wie die Weisen des Ostens, die dem Jesuskind ein Geschenk darbrachten. Welches

Geschenk habe ich dem Jesuskind in dieser Weihnachtszeit anzubieten?

Lasst unsere Weihnachtsfeier wahrhaft christlich und bedeutungsvoll sein. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben von Herzen eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit. Möge das göttliche Kind Sie alle mit seinen erlesensten Segnungen und Gnaden überschütten.

Pater Jose Kuzhichalil ist Pastor in der Stadtpfarrei St. Augustinus Nordhorn

