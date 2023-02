Wechsel mit Hindernissen

Der Wechsel meines Handyvertrags ist oft Anlass, mich mit den Neuheiten am Markt zu befassen. Die Vorfreude war rieisig, als ich mich dazu entschied, mir eines der neuesten Modelle zu gönnen.

Ich begann früh, die Angebote zu vergleichen, denn ich wusste mein Vertrag läuft bald aus. Neben Elektromärkten und Filialen von Netzbetreibern hatte ich auch die gängigen Vergleichsportale wochenlang im Blick. Kurz bevor ich meine Schmerzgrenze schon nach oben korrigieren wollte, tauchte ein Tarif auf: das Objekt der Begierde zu guten Konditionen. Zehn Tage vor Vertragsende konnte ich es bestellen.

Die Tage gingen ins Land, mein auslaufender Vertrag lief immer schneller aus, aber vom neuen Gerät kein Lebenszeichen. Vier Tage vor Ende der Frist dann mein prüfender Blick in die Mails und die bittere Erkenntnis: Zahlung per Vorkasse. Sofort überwies ich das Geld und drückte alle Daumen, dass das Gerät noch pünktlich ankommt. Doch Tage später saß ich da, mit altem Handy, ohne Vertrag und ohne neues Endgerät.

Eine nervige Situation, ich schob meine Mitschuld bezüglich der Vorkasse zur Seite und rief beim Händler an, gewillt ihm die Meinung zu geigen. Doch mein Ärger wurde sofort von sehr freundlichen Worten am anderen Ende der Leitung ausgebremst: „Ja Herr Brandt, wir brauchen noch eine Kopie ihres Ausweises. Das stand auch in der Mail, die wir ihnen geschickt hatten“. Meine Teilschuld wich schlagartig der Erkenntnis, dass ich ganz allein der Sand im Getriebe war. Nun ist mein neues Handy da, mit dem ich nun gewissenhafter meine Mails lesen werde, versprochen.