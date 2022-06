Was soll ich sagen, es war nett in Meppen

Mal privat nach Meppen fahren? Darauf sind wir bisher nicht gekommen, ich kannte die emsländische Kreisstadt nur von zwei dienstlichen Terminen. Das Navi suchte eine Überlandstrecke, die durch Wietmarschen und Dalum führte, nach entspannten 40 Autominuten war das Ziel erreicht: Die Route führte direkt in eine City-Tiefgarage mit erfreulich breiten Parkflächen. Das ging ja gut los, kam aber noch besser.

Kirchen, historisches Rathaus, eine schnuckelige kleine Innenstadt, in die sich an diesem Sonnabend etliche Marktstände einreihten, viel Wasser mit Hubbrücke – ansprechend, dieses Ambiente. So richtig nett machten Meppen aber die Menschen, denen wir begegneten: Der ältere Herr, der uns freundlich ablichtete, die aufmerksame Verkäuferin, die meiner Frau einen Strohhut „zurecht schnitt“, das aufmerksame Personal beim Mittagessen am Kanal, der Passant, der einem niederländischen Ehepaar weiterhalf, als der Parkautomat zickte.

Gruß an die Nachbarn im Emsland: Auf der Wohlfühlskala habt ihr die Grafschaft an diesem Tag fast erreicht. Das ist doch schon was!