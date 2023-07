/ Lesedauer: ca. 8min Kulinarischer Klassiker Was Sie noch nicht über Pizza wussten

Schon in der Antike gab es Vorläufer, in Neapel wurde sie erfunden und in Amerika dick und fett. Bei uns kennt sie heute jeder: die Pizza. Aber kennen Sie auch diese 10 Fakten?

© Christin Klose/dpa-tmn Pizza ist äußerst beliebt aufgrund ihrer vielfältigen Beläge, knusprigen Kruste und des köstlichen Geschmacks. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Christina Bachmann, dpa