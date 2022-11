Was planen Sie am 4. Advent?

Am Sonntag beginnt also die Fußball-Weltmeisterschaft. Kommt jetzt doch ganz schön plötzlich. Das WM-Finale, alle vier Jahre das weltweit wohl bedeutendste Sportereignis, wird am 18. Dezember angepfiffen.

Meist war es doch so: Das Turnier bestimmte drei Wochen lang das Privatleben, das Endspiel war immer seit Monaten dick im Kalender eingetragen. Aber dieses Mal? Wenn, sagen wir mal, Deutschland und Brasilien am 4. Advent ab 16 Uhr um den Titel kicken, werden sich die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen gerade in der Emsland-Arena für ihr Punktspiel gegen Ludwigshafen warm machen. Dieses beginnt eine Stunde später. In Schüttorf werden die Zweitliga-Volleyballer des FC 09 sogar genau zeitgleich ein Heimspiel beginnen, die Kolleginnen aus Emlichheim treten ebenfalls um 16 Uhr in Ostbevern an.

Den Athletinnen und Athleten dieser drei ranghöchsten Grafschafter Mannschaften ist zu wünschen, dass sie a) sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, b) die Skandal-WM boykottieren, c) die Finalpaarung total langweilig ist oder d) ihr Verein das eigene Punktspiel noch verlegen kann. Alleine schon deshalb, weil mit vielen Zuschauern an diesem Sonntag nicht unbedingt zu rechnen ist.

Die HSG-Handballer (und ihre Konkurrenten in der 2. Liga) werden sogar auf weitere vermutlich sportlich spektakuläre K.o.-Spiele verzichten müssen: Ihr Auswärtsspiel am 14. Dezember in Konstanz läuft parallel zum zweiten Halbfinale, das Heimspiel am 10. Dezember gegen Lübbecke zeitgleich mit einem Viertelfinale. Man mag zur WM stehen, wie man will – der Handball-Ligaverband HBL hat nicht unbedingt Weitsicht bei der Saisonplanung bewiesen. Aber die Fußball-WM kam ja auch ganz plötzlich.