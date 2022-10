Was beim Todesfall zu regeln ist

Düsseldorf/Münster Wenn ein naher Angehöriger stirbt, ist es oft schwierig, einen klaren Gedanken zu fassen. Denn in Zeiten der Trauer gibt es vermeintlich Wichtigeres als Bürokratie. Doch es gibt Dinge, die besser nicht auf die lange Bank geschoben werden sollten.

Hausarzt verständigen

Ist Ihr Angehöriger zu Hause gestorben, sollten Sie umgehend den behandelnden Hausarzt verständigen. Dieser muss den Tod des Verstorbenen bescheinigen. Ohne den Totenschein kann das zuständige Standesamt die Sterbeurkunde nicht ausstellen, die zum Beispiel zur Anmeldung der Beerdigung notwendig ist. „Beim Sterbeort im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung übernimmt in der Regel die Einrichtung das Organisatorische“, sagt Elke Herrnberger vom Bundesverband Deutscher Bestatter.

Bestattungsinstitut beauftragen

Als nächsten Schritt sollten Sie ein Bestattungsinstitut beauftragen. In der Regel sei das Aufgabe der nächsten Angehörigen, sagt Herrnberger. Also etwa des Ehepartners oder des eingetragenen Lebensgefährten, gefolgt von Kindern und Eltern. Hat der Verstorbene selbst entsprechend vorgesorgt und frühzeitig ein Bestattungsinstitut ausgewählt, ist dieser Schritt einfacher. Wenn nicht, könnten Empfehlungen aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis bei der Wahl des Bestatters helfen, sagt Herrnberger. „Man kann auch verschiedene Bestatter anrufen oder Termine machen und sehen, bei wem man sich am besten aufgehoben fühlt.“ Auf der Webseite des Bundesverbands Deutscher Bestatter etwa findet sich eine Auswahl an Bestattern. Organisatorische Dinge, wie die Beantragung der Sterbeurkunde und die Anmeldung der Beerdigung, kann der Bestatter abnehmen.

Selbst, wenn einen Bestatter bebeauftragt wurde, können Angehörige in Ruhe vom Verstorbenen Abschied nehmen. „Sie haben je nach Bundesland zwischen 24 und 36 Stunden Zeit, bis eine Überführung durchgeführt sein muss“, sagt Elke Herrnberger.

Die wichtigsten Dokumente zusammenstellen

Nun gilt es, die wichtigsten Dokumente zusammenzustellen. Dazu gehören Personalausweis oder Reisepass, die Geburtsurkunde, die Sterbeurkunde, gegebenenfalls die Heiratsurkunde oder ein Scheidungsurteil. Ein Bestatter kann hierbei unterstützen - selbst wenn wichtige Dokumente abgelaufen sind oder fehlen. Außerdem sind in der Folge diese Unterlagen wichtig: die Krankenkassenkarte, die Rentennummer, Dokumente zur Betriebsrente und ein vorhandenes Testament. Gibt es eine Bestattungsvorsorge, eine Sterbegeldversicherung, eine Lebensversicherung oder sonstige Verfügungen, so sollten diese Dokumente herausgesucht werden.

Bestattung organisieren

Geht es an die Organisation der Bestattung, lautet die wichtigste Frage: Hat der Verstorbene eine Bestattungsvorsorge hinterlassen? Ansgar Beckervordersandfort zufolge ist das für Hinterbliebene eine Erleichterung, weil sie Trauernden viele Entscheidungen abnimmt. Beckervordersandfort ist Rechtsanwalt und Notar. In dem Dokument könnte der Verstorbene zu Lebzeiten festgelegt haben, wo und wie er beerdigt werden möchte, welche Trauergäste informiert werden sollten und welcher der Wunschbestatter ist. Sogar die Kosten für die Bestattung könnten beim Bestattungsinstitut hinterlegt worden sein. Bestattungswünsche sollten nie im Testament formuliert werden. Denn das Testament wird in der Regel erst nach der Beisetzung eröffnet. „Dann ist es zu spät, alle Entscheidungen sind gefällt“, sagt Elke Herrnberger. Gibt es keine Bestattungsvorsorge oder Bestattungsverfügung, ist es an den Hinterbliebenen, all diese Dinge zu entscheiden. Möglicherweise hat der Verstorbene Wünsche bezüglich seiner Bestattung geäußert, die berücksichtigt werden sollten.

Haushalt und Tiere versorgen

Hat der Angehörige einen eigenen Haushalt geführt, sollten die Haustiere und Pflanzen versorgt sein, der Briefkasten leeren, bei der Post einen Nachsendeauftrag gestellt werden. Fenster sind zu schließen, der Kühlschrank zu leeren und Strom, Gas und Wasser abgestellt werden. Hat der Verstorbene in einer Mietwohnung gelebt, sollte der Vermieter informiert werden.

Verträge, Abos und Mitgliedschaften kündigen

Kontoauszüge liefern eine recht gute Übersicht über laufende Verpflichtungen, die enden sollten. Womöglich hat der Verstorbene einen Notfallplan hinterlassen, auf dem sämtliche Verbindlichkeiten aufgeführt sind. Gekündigt werden sollten Zeitungsabos, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Versicherungen sowie Telefon- und Mobilfunkverträge. In der Praxis sollte die Sterbeurkunde dafür ausreichen.

Das Erbe regeln

Beim Nachlassgericht sollte eine beglaubigte Kopie der Sterbeurkunde sowie alle vorhandenen Testamente im Original eingereicht werden. Das Nachlassgericht eröffnet die Testamente und schickt diese als beglaubigte Kopie samt Protokoll über die Eröffnung an die in den Testamenten bedachten Personen sowie die gesetzlichen Erben, sagt Ansgar Beckervordersandfort.