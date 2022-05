Was alles nervt

Sie freuen sich über das endlich wieder halbwegs satte Grün ihres Rasens, wollen morgens nach dem Aufstehen die nackten Füße im vom Tau bedeckten Gras erfrischen – und treten schön in die Taubensch... Oh man, wie das nervt. Eine Kleinigkeit, klar – oder wie der gemeine Bildungsbürger zuweilen nervt: eine Petitesse.

Ich könnte mich ja ständig aufregen: über den Benzinpreis, die steigenden Kosten sowieso, meinen Zahnarzt, der jetzt für eine professionelle Zahnreinigung 110, 46 Euro berechnet, Radfahrer, die mir zu zweit nebeneinander entgegenkommen, ohne auch nur die geringste Bereitschaft zu zeigen, ein wenig auszuweichen. Dass nur noch der FC Bayern deutscher Fußball-Meister wird, wird in meiner persönlichen Rangliste der größten Nervtötereien nur noch davon übertroffen, dass der HSV nie mehr aufsteigt.

Und einmal im Monat an dieser Stelle was Lustiges, Originelles, Abseitiges oder was auch immer abzusondern, geht mir auch immer mehr auf den Geist. Aber: wieder einmal geschafft – schönes Wochenende!