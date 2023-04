Warum wir es bei den GN gerne „menscheln“ lassen

Liebe Leserinnen und Leser,

als Rekrut, so werden es die meisten von Ihnen interpretieren, geht man zum Militär. Heute gilt der Begriff mit feiner Abwandlung ins Englische als Zauberwort im Kampf gegen die Personalmisere in nahezu allen Branchen: Recruiting, die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften, ist Ausdruck eines Bewusstseinswandels in immer mehr Unternehmen.

Kluge Köpfe, fleißige Hände

Wer gute Leute haben will, muss ihnen etwas bieten – aus Bewerbern sind Umworbene geworden. Auch die GN ziehen dafür einige Register, allerdings fassen wir den Begriff etwas weiter. Nach unserer Überzeugung steht neben der Neugewinnung kluger Köpfe und fleißiger Hände die Bestandspflege.

Ganz klassisch: GN-Intern

Dies ist keine Erkenntnis allein auf die Redaktion bezogen, deshalb will ich Sie heute einmal vom Maschinenraum des Lokaljournalismus zu einer kleinen Gesamtbetrachtung unseres Medienhauses mitnehmen. Damit kommen wir zu GN-Intern. Seit Herbst 2017 erscheint diese Mitarbeiterzeitschrift zwei- bis dreimal im Jahr und informiert die Belegschaft über aktuelle Entwicklungen, Neuigkeiten zu Produkten, Hintergründe aus den Arbeitsbereichen und stellt Kolleginnen und Kollegen vor. Ein klassisches, gedrucktes Heft mit GN-Geschichten auf Hochglanzpapier.

Ein Heft auch für zu Hause

Sie finden das in Zeiten digitaler Kommunikationsplattformen etwas verstaubt? „Die Kolleginnen und Kollegen sollen die Zeitschrift mit nach Hause nehmen können. So erhalten auch die Familienmitglieder einen Eindruck, wie die Arbeit bei den GN so ist“, sagt Michaela Wala. Sie ist bei den GN für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und hält große Stücke auf diese Art von Mitarbeiterbindung: „GN-Intern spielt eine große Rolle bei der Vermittlung unserer positiven Unternehmenskultur und trägt dazu bei, die Mitarbeitenden motiviert, engagiert und loyal zu halten.“

Neben dieser strategischen Überlegung soll das Heft einfach Spaß machen. Die Haus-Zeitschrift ist ein echtes Gemeinschaftsprodukt, jede Abteilung steuert ein Teil zum Gelingen bei. In der Redaktion und der Öffentlichkeitsarbeit laufen die Fäden zusammen. Dort werden die Artikel in dem Redaktionssystem Dialog – mit dem auch die Grafschafter Nachrichten erstellt werden – erfasst, redigiert und mit Bildern und Grafiken versehen, die unsere Fotografen und Mediengestalter erstellen. Der grafische Feinschliff findet in der Medienproduktion statt.

Menschen im Mittelpunkt

„In jeder Ausgabe ist es mir wichtig, die Menschen, die bei den GN arbeiten, in den Fokus zu stellen“, sagt Michaela Wala. Ob technische Angestellte oder Industriekaufleute, ob Grafiker, Drucker, Redakteure oder IT-Experten: Was ist ihre Aufgabe im Unternehmen, was treibt sie an, wie ticken sie? „Das möchte ich gerne herausstellen“, sagt die Kollegin und fügt hinzu: „Ich möchte, dass es in der GN-Intern menschelt.“

20.000 Follower auf „Insta“

Sie würden gerne wissen, was es zuletzt zu lesen gab? Kein Problem. Unter andere ging es in den Ausgaben um den GN-Instagram-Kanal, der inzwischen 20.000 Follower erreicht, die neue Betriebs-Kita mit ihrem verlässlichen Betreuungsangebot in der Nähe der Arbeitsstelle, das GN-Betriebsfest, neue Wege in der Werbevermarktung, den Ausbau der redaktionellen Online-Berichterstattung, Sicherheitsfragen im Umgang mit Software oder die Möglichkeit einer überbetrieblichen Ausbildung für GN-Mediengestalter.

Ich mache heute Recruiting

Reden wir nicht lange drumherum: Wir hätten einiges zu bieten für alle, die Lust auf einen spannenden, abwechslungsreichen und herausfordernden Job haben. Wenn Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, jemand einfällt, melden Sie sich gerne. Womit wir wieder beim Thema Recruituing gelandet sind, für das ich meinen Newsletter heute schamlos nutze.