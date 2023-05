Warum wir auf Whistleblower angewiesen sind – und sie schützen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie haben es vielleicht kürzlich in den GN gelesen: Whistleblower werden in Deutschland künftig besser geschützt. Hinweisgeber, die Missstände in Behörden und Unternehmen aufdecken, sollen vor Entlassung und Schikanen bewahrt werden. Das sieht ein Maßnahmenpaket vor, das der Bundesrat vor einer Woche einstimmig verabschiedet hat.

Ein Whistleblower ist – wörtlich übersetzt – jemand, der in eine Pfeife bläst, also ein Signal oder einen Alarm auslöst. Im übertragenen Sinne ist damit gemeint, dass diese Person auf fragwürdige, womöglich sogar illegale Aktivitäten innerhalb einer Organisation oder einer Regierungseinrichtung aufmerksam macht. Das erfordert Mut, denn häufig haben diese Whistleblower ihre Informationen deshalb, weil sie selbst direkt oder indirekt davon betroffen sind – sei es als Mitarbeiter, Angehörige, Kunden oder Lieferanten.

Es gehe nicht um Denunziantentum und Lappalien, „sondern um die schnelle Behebung von gravierenden Missständen“, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Benjamin Strasser, in der Debatte über das nun beschlossene Gesetz. Dabei können wir Journalisten helfen. Wir stehen als besonders vertrauenswürdige Ansprechpartner für vertrauliche Informationen bereit, unser Beruf gewährt uns einen umfänglichen Quellenschutz.

© picture alliance/dpa/VIACTIV Krankenkasse Bei Missständen im System braucht es jemanden mit dem Mut, darauf aufmerksam zu machen: einen Whistleblower. Symbolbild: dpa

Quellenschutz ist ein wesentlicher Bestandteil der Pressefreiheit und der Demokratie

Quellenschutz bedeutet: Wir Journalisten dürfen uns weigern, die Identität unserer Informanten preiszugeben – auch dann, wenn wir von Autoritäten dazu aufgefordert werden. Das kann zum Beispiel in Gerichtsverfahren oder bei behördlichen Ermittlungen der Fall sein. Dieses Vorrecht der Journalisten soll sicherzustellen, dass Informanten uns gegenüber ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen oder anderen Konsequenzen frei sprechen können, und dass wir Journalisten in der Lage sind, ihnen verlässlich Anonymität zuzusichern, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu gewährleisten. Ohne den Schutz unserer Quellen wäre die Arbeit von Journalisten nicht möglich. Denn wir sind oft auf Insider-Informationen angewiesen, um Missstände aufzudecken.

Neu: Ein GN-Briefkasten für vertrauliche Post

Wenn Sie also über Informationen verfügen, die Ihrer Meinung nach an die Öffentlichkeit gehören, dann teilen Sie uns diese bitte mit. Der schnellste Weg ist natürlich, dass Sie uns einfach anrufen (Telefon 05921 707300) oder eine E-Mail schicken (chefredaktion@gn-online.de). Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Hinweise auf Wunsch vertraulich behandeln. Wenn Ihnen diese Wege dennoch zu heikel sind, steht Ihnen auch unser Anonymer Briefkasten zur Verfügung. Dieses Formular auf GN-Online können sie ausfüllen und absenden, ohne dabei Ihre Identität preisgeben zu müssen. Wir haben dann zwar (leider) keine Möglichkeit, Ihnen eine Rückmeldung zu geben oder Nachfragen zu stellen. Gleichwohl können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihre Hinweise gründlich prüfen, Hintergründe recherchieren und darüber – wenn möglich – in den Grafschafter Nachrichten berichten.

Ich bin davon überzeugt: Nur Missstände, die erkannt und bekannt werden, können behoben werden.