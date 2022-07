Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Dieses alte Sprichwort klingt zwar abgedroschen, doch gerade daran musste ich vor Kurzem denken, als ich nach längerer Zeit wieder Urlaub in Greetsiel an der Nordseeküste machte. In den Jahren vor Corona hat es mich ja immer ins europäische Ausland gezogen, aber ich habe es nicht bereut, mal wieder die gute Nordseeluft zu genießen.

Völlig irritiert hatte ich in den Tagen vor meinem Urlaub die katastrophalen Zustände an den deutschen Flughäfen im Fernsehen verfolgt. Vor allem die herrenlosen Koffer waren es, die böse Erinnerungen bei mir wach werden ließen. Denn auch mir ist schon einmal bei einer Flugreise nach Zypern ein Koffer vorübergehend abhandengekommen. Völlig unaufgeregt war dagegen für mich der Start in den Nordsee-Urlaub. Schnell den Koffer gepackt, ab ins Auto und nach nicht einmal zwei Stunden war ich am Ziel. Abseits des Touristenrummels vertrieb ich mir die Zeit mit langen Spaziergängen in den Naturschutzgebieten und bei kleineren Ausflügen. Ein gutes Buch und natürlich gutes Essen haben das Ganze noch abgerundet. Ich glaube, das mache ich jetzt öfter.