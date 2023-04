Warum das Interview eine Königsdisziplin bleibt

Liebe Leserinnen und Leser!

„Der Herr badet gerne lau.“ Ausgerechnet in Moskau setzte der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner im August 1973 diesen verbalen Dolchstoß gegen einen damals erkennbar amtsmüden Bundeskanzler Willy Brandt. Ein niederträchtiger, ein wohl kalkulierter Satz, den Wehner gegen seinen Parteifreund ausspie. Wehner wollte genauso zitiert werden von den Journalisten, die er teils hasste, teils verachtete. Was für Zeiten!

So können Karrieren enden

Die Infamie blieb ohne Folgen, jedenfalls für ihren Urheber. Politiker von heute gehen mit ihren Worten anders um, sie müssen es. Zu oft werden Sätze auseinandergerissen, verfälscht oder bewusst aus dem Zusammenhang gerissen, um in den Weiten des Internets ihre Wirkung zu tun. Sie können nie mehr zurückgeholt werden - so können Karrieren enden.

Wenn die GN ein Interview „im Wortlaut“ veröffentlichen, dann sind Fragen und Antworten oft ein Extrakt aus einem Zweistundengespräch. So eine Befragung kann kühl oder hitzig geführt werden, das hängt ebenso vom Klima zwischen den Beteiligten wie vom Gegenstand des Gesprächs ab.

© picture-alliance/ dpa Unnachahmlich Wehner: Der streitbare Debattenredner ahnte schon früh, wie das gesprochene Wort missbraucht werden kann: „Bei dem ist alles Taktik, sagen die Leute oder schreiben die Leute – sie sagen es ja kaum; sie schreiben es, andere sagen es dann nach -, das werden sie auch noch einmal tun, wenn ich auf der Bahre liege, dann sagen die: Das ist auch nur Taktik, der hat sich den richtigen Moment ausgesucht.“ Foto: Heinz Wieseler/dpa

Warum wird autorisiert?

Als wir im Frühjahr 2004 die damals konkurrierenden Grafschafter Landratskandidaten Daniela De Ridder und Friedrich Kethorn zum Doppelinterview einluden, piesackte die Sozialdemokratin den CDU-Mann derart mit spitzen Bemerkungen, dass Kethorn drauf und dran war, den Raum zu verlassen. De Ridder fügte später, als sie den zugesandten Text las, eine Entschärfung ihrer Aussagen hinzu, die sie nur „augenzwinkernd“ gemacht habe. Warum durfte sie das?

Seriöse Medien gewähren bei Interviews, und nur da, eine „Autorisierung“. Das heißt, die Antworten dürfen verändert werden, die Fragen bleiben unangetastet. Mancher verstieg sich schon in der Hitze des Gefechts zu Aussagen, die er mit etwas Abstand niemals getan hätte, und erkennt bei nachträglicher Lektüre, wie ungleich schwerer das gedruckte Wort gegenüber dem im kleinen Kreis gesagten wiegt. Nicht jede(r) ist wie Wehner.

© Westdörp, Werner Stefan Wintels (links), den Chef der KFW-Bankengruppe, befragte ich gemeinsam mit meinem Kollegen Rolf Masselink (Mitte), als der Nordhorner die GN besuchte. Foto: Westdörp

Kritik bewusst platziert

Solche Abstriche kommen indessen gar nicht so häufig vor. Als wir kürzlich ein großes Interview mit Stefan Wintels führten, dem Chef der Kfw-Bankengruppe, konnte es nahezu unverändert veröffentlicht werden. Der gebürtige Nordhorner platzierte seine in Teilen geäußerte Gesellschaftskritik sehr bewusst und dabei ruhig und abgeklärt via GN und damit weltweit zitierbar, was in seiner Position nicht ohne Risiko bleibt. Die KfW ist eine Staatsbank, ihr Chef muss stets im politischen Fahrwasser schwimmen.

Stoiber völlig weichgespült

Fotostrecke

Gänzlich anders erlebte ich den bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zur Jahrtausendwende in einem Interview, dem sich der CSU-Politiker seinerzeit in Braunschweig stellte. Wir waren eine Runde von sechs Chefredakteuren und erlebten den Bayern als schlagfertigen, spritzigen Gesprächspartner mit Lust am Schlagabtausch. Sowohl der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl als auch der aufgehende Stern der Christdemokratie, Angela Merkel, bekamen von Stoiber „ihr Fett weg“. Dieser überaus lesenswerte Text wurde im Nachgang von der Münchener Staatskanzlei derart weichgespült, dass ich ihn in den Papierkorb warf. Schade drum.

„Doch nicht unter Kollegen“

Selten besitzen Interviewte die Souveränität, auf eine Autorisierung zu verzichten. Ebenfalls vor gut zwanzig Jahren erwischte ich den legendären Fernsehkorrespondenten und Buchautor Peter Scholl-Latour telefonisch in einem Kriegsgebiet, wo er gerade als Reporter unterwegs war. Die Verbindung war schlecht, die Umstände schwierig, leistungsfähige Smartphones noch eine Vision. Am Ende der Unterhaltung fragte ich Scholl-Latour, ob ich ihm zur Autorisierung den Tonbandmitschnitt vorspielen könne. Er antwortete: „Aber doch nicht unter Kollegen!“ Ich war stolz auf das Interview und sein Vertrauen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Leserinnen und Leser: Das Interview ist für mich eine journalistische Königsdisziplin. Wo sonst lassen sich Gedanken noch ausbreiten, welches andere Format lässt diesen Platz für Zwischentöne und klare Haltung zugleich? Für uns bei den GN bleibt es ein Mittel der Wahl, um Zusammenhänge herzustellen und Orientierung zu bieten. Wer sich uns öffnet, darf seine Worte noch einmal überprüfen. Ich halte das für fair.