Warten auf den Apfelbaum

Seit über zwei Jahren bin ich im Besitz eines Gutscheins für einen Apfelbaum. Ein Geburtstagsgeschenk. Ich sollte mir die Sorte selbst aussuchen, deswegen haben die Schenker sich für die Papierform entschieden.

Der Baum - Sie ahnen es - steht noch immer nicht in meinem Garten. An mir liegt es nicht, ich habe es versucht. Ein Apfelbaum zum Mitnehmen stand damals nicht in den Gewächshäusern der Gärtnerei, sollte aber besorgt werden. Seither habe ich viele Erklärungen gehört, warum mein Bäumchen nicht ankommt: Lockdown, coronabedingte Personalausfälle, Lieferengpässe.

Mein Verständnis bröckelte linear zur Wartezeit. So viele Male war ich in der kleinen Gärtnerei, dass ich mir schon fast wie ein Stalker vorkam. Meine Telefonnummer habe ich so oft hinterlassen, dass sie ihren Verkaufsraum damit tapezieren könnten. Inzwischen fühle ich mich regelrecht hinter die Fichte - oder besser: hinter den Apfelbaum geführt.

Mein Gutschein würde zur Not auch über die gesetzliche Geltungsdauer von drei Jahren hinaus verlängert, wurde mir bei meinem letzten Besuch versichert. Man sei aber bemüht, das Gehölz jetzt wirklich zu besorgen.

Ich bin ja so gespannt auf das Bäumchen, das so lange auf sich warten lässt. Es muss ein ganz besonderes sein. Vielleicht trägt es goldene Früchte. Oder statt Äpfeln wächst direkt ein fertiger Apfelkuchen am Baum, mit Streuseln obendrauf. Möglicherweise lassen die Zweige im Herbst auch Taler statt Blätter auf den Boden rieseln. Dann hätte sich das lange Warten wenigstens gelohnt.