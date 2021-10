Erntedank 2021: Ich denke an die letzten anderthalb Jahre. Was haben sie uns abgefordert, was haben sie uns gebracht? Haben wir etwas gelernt? Sehen wir Menschen, Beziehungen und Dinge mit anderen Augen als vor „Corona“?

Damals ging ich in einen Laden oder zum Friseur und machte mir über Hygienevorschriften keine Gedanken. Es war alles so frei, so natürlich, so wenig belastet. Waren wir dankbar genug?

In der Kirche saßen wir sonntags zusammen, saßen da, wo und bei wem wir sitzen wollten, sangen so laut und gut wir konnten oder mochten, gaben uns an der Kirchentür die Hand und lebten in einer nicht ungetrübten, aber doch sehr verlässlichen Welt. Waren wir dankbar genug?

Und auch unabhängig von der Pandemie: Wie oft bin ich nach einer Fahrt aus dem Auto gestiegen, in Gedanken schon bei dem, was danach kommen sollte und habe gar nicht daran gedacht, wie wenig selbstverständlich das heile Ankommen und im Grunde doch alles ist. Wenn es aber ein Malheur oder einen Unfall gab, an dem ich selber beteiligt war, dann war es ein großes Thema. Aber die Bewahrung auf vielen, vielen Wegen? Waren wir dankbar genug?

Und dann das Miteinander: Einfach ganz normal seine Arbeit machen, unbeschwert zusammen sein, in beliebigen Gruppen, das Umarmen von Freunden und manchmal auch von Menschen aus der Gemeinde – offene Kindergärten, offene Schulen, viele soziale Veranstaltungen. Waren wir dankbar genug?

Meine persönliche Meinung: Ich glaube, wir waren in vielen Fällen nicht dankbar genug. Ich habe es genommen, ohne es als besonderes Geschenk anzusehen. Das war es aber. Und bei allem, was „Corona“ uns genommen oder wo es uns schwer zugesetzt hat: Die Demut und die Dankbarkeit sind bei mir gewachsen. Bei Ihnen auch?

Erntedank 2021: Ich bin dankbar für das Brot auf dem Teller und für die Vorräte in den Läden und im Haus. Ich bin dankbar für die Arbeit der Landwirte und für den Ertrag der Ernten. Und ich weiß, dass das physische Brot alleine mich nicht satt macht. Ich habe die ganze Zeit von etwas leben dürfen, was ich mir nicht selber geben konnte. Auch dafür danke ich.

Und sehe ein Erntedankfest vor uns mit noch ganz anderen Gedanken als vor der Pandemie. Danke fürs Danken mit offeneren Augen, Gott!

Tjabo Müller ist Pastor der reformierten Kirchengemeinde in Wilsum