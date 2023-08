Wann Erstklässler ins Bett gehen sollten

Beim Übergang vom Kindergarten zur Schule stellen sich Eltern meist die Frage: Wann muss mein Kind jetzt eigentlich immer abends ins Bett? Das ist zwar abhängig davon, wann am Morgen die Schule beginnt, die Eltern aufstehen und auch, ob die Kinder noch ein Mittagsschläfchen halten. „Aber zehn bis zwölf Stunden Schlaf sollten es bei Erstklässlern schon sein“, sagt Ulrich Fegeler, Kinder- und Jugendarzt. Der Mediziner macht folgende Rechnung auf: „Wenn die Schule um 8 Uhr beginnt und ich etwa eine halbe Stunde Schul- oder Fahrweg kalkuliere, sollte das Kind um 6.30 Uhr aufstehen“, erläutert Fegeler. Da hätte es in Ruhe Zeit für die Morgentoilette, sich anzuziehen und zu frühstücken. „Rückwärts gerechnet sollte das Kind dann spätestens um 20.30 Uhr im Bett sein“, rät Fegeler. Müssten Erstklässler erst um 7 Uhr aus den Federn, dürfe es am Abend auch ruhig 21 Uhr werden.

Wichtig ist es dem Kinderarzt, dass Eltern eine ruhige Einschlafsituation für die Kinder zu schaffen - ohne Hektik, ohne Lärm aus Lautsprechern, ohne Bildschirm-Medien. „Am schönsten ist es, den Tag mit einer Gute-Nacht-Geschichte ausklingen zu lassen und eine ritualisierte Form des Einschlafens zu finden“, rät Fegeler. dpa