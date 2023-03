Vorwitzige Vogelschar

Kohlmeise von rechts, Grünfink von links oben und unten drunter noch ein Spatz, während der Buntspecht in der Nähe lauert und verdaut. Am „Büffet“ im Kirschbaum meiner Eltern herrscht jeden Tag reges Treiben. Da wird so schnell geflattert, gepickt und gehopst, dass man mit den Augen kaum folgen kann. Gut, wenn der Specht beschließt, dass er jetzt an der Reihe ist, warten Meise, Spatz und Fink erstmal ab - und mopsen sich ein Korn oder eine Nuss flugs von seiner abgewandten Seite.

Und weil meine Eltern die diversen Futterstellen immer gewissenhaft auffüllen (und die Vögel sie genauso gewissenhaft wieder leeren), haben sich die gefiederten Gartenbewohner schon gut an deren Anwesenheit im Garten gewöhnt und flattern nicht mehr jedes Mal aufgeregt weg. Es ist sozusagen die „Light-Version“ eines Haustieres - beziehungsweise einer ganzen Schar. Es gibt viel zu beobachten für einen relativ geringen Aufwand.

Nur hoffentlich steigen die Ansprüche der Vögel nicht. Bei dem Gedanken an eine hungrige Schar, die darauf lauert, dass jemand aus dem Haus kommt, fühle ich mich nämlich ungut an einen Hitchcock-Filmklassiker erinnert...Wobei darin meines Wissens auch keine attackierenden Kohlmeisen vorkam.