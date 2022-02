Vorsicht vor Sturm – immer ein guter Rat

Es gibt Leute, die nehmen Wetterwarnungen nicht besonders ernst. Ist nicht so mancher vorhergesagte Sturm an der Grafschaft vorbeigezogen? Mir fehlt eine solche Gelassenheit. Wenn Meteorologen die Landkarte knallrot einfärben und Böen bis zur Stärke 12 erwarten, ziehe ich den Kopf ein. Wir können sichern, was davonzufliegen droht – ansonsten sind wir machtlos gegen die Naturgewalt. Hoffen wir, dass alles glimpflich ausgeht und niemand ernsthaft zu Schaden kommt.

Mich erinnern Wetterlagen wie die aktuelle sofort an den 12. Juli 2010, als der Gewittersturm „Norina“ über uns hereinbrach und ein Todesopfer forderte. Nur eine halbe Stunde brauchte damals eine mächtige Wolkenwalze, die wie eine Wand auf die Erde hinabstürzte, um eine Spur der Verwüstung in der Grafschaft zu ziehen. Hunderte Bäume – selbst stattliche Eichen – knickten wie Streichhölzer.

Ein unvergesslicher Anblick, den ich sicher kein zweites Mal brauche. Wer heute Nacht vorsichtig war, hat jedenfalls nichts falsch gemacht.

___

Aktuelle Informationen zur Sturmnacht in der Grafschaft lesen Sie hier auf GN-Online.