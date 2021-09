Vorsicht, Ratte!

Nicht zu Unrecht trägt Nordhorn den Titel „Wasserstadt“. Die Vechte und die Kanäle bieten zahlreiche Möglichkeiten, um den unterschiedlichsten Wassersportarten nachzugehen. Doch nicht nur begeisterte Wassersportler erfreuen sich an den vielen Wasserwegen.

„Das sind ja echt große Maulwurfshügel – und auch so viele“, denke ich im Vorbeifahren, als sich einer dieser Hügel am Ufer plötzlich in Bewegung setzt und sich auf den Weg in Richtung Kanal macht. Das müssen Wasserratten sein, stelle ich fest, als auch die anderen Hügel zum Wasser eilen. Gehört hatte ich von diesen Nutrias oder Bisamratten schon oft. Manch einer bezeichnet die Kleintiere sogar als Plage, bewusst gesehen hatte ich diese Tiere bisher aber noch nicht.

Diese Begegnung fast schon wieder vergessen, erschrecke ich mich einige Wochen später spätabends auf dem Nachhauseweg, als plötzlich im Scheinwerferlicht meines Autos mitten auf der Fahrbahn ein immenser Fellhaufen angestrahlt wird. Eine Vollbremsung bringt das Auto abrupt zum Stehen – gerade noch rechtzeitig. Wenig beeindruckt setzt sich das Tier, das ich zunächst für eine dicke Katze gehalten hatte, gemächlich in Bewegung und lässt mich die Straße passieren, während seine Artgenossen sich im dämmrigen Licht der Straßenlaternen genüsslich an den Gelben Säcken der Nachbarschaft zu schaffen machen.

Nun verstehe ich, warum viele Nordhorner sich über diese doch nicht ganz so kleinen Kleintiere beschweren und ich fahre in unmittelbarer Wassernähe besonders langsam. Die nächste Wasserratte ist bestimmt nicht weit.