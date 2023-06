Vorfreude und Erinnerungen: Warum „GN-Urlaubsfotos“ so beliebt sind

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Facebook? War ganz neu, kannte 2005 kaum jemand. WhatsApp und Instagram? Gab es noch lange nicht. Aber den Wunsch, private Fotos mit anderen zu teilen, den gab es 2005 bereits.

Das haben damals nicht nur die Erfinder der ersten Sozialen Netzwerke im Internet erkannt, sondern auch meine Kollegin Irene Schmidt. Sie brachte 2005 die Aktion „GN-Urlaubsfotos“ auf den Weg – eine anfangs noch rein analoge Plattform, auf der Grafschafter ihre Mitmenschen an Reiseerinnerungen teilhaben lassen konnten. Und bis heute können. Denn auch im 19. Jahr geht es weiter mit den „GN-Urlaubsfotos“, wir haben den Bereich auf GN-Online vor wenigen Tage freigeschaltet. In der gedruckten Zeitung und im E-Paper erscheinen ebenfalls wieder regelmäßig Sonderseiten mit Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

Freude teilen

Meine Kollegin Irene Schmidt hat mittlerweile zwar ihren verdienten Ruhestand angetreten und digitale Netzwerke haben weltweit den Alltag der Menschen erobert. Das eigene Foto in der örtlichen Zeitung – sei es gedruckt oder digital – erfreut sich trotzdem ungebrochener Beliebtheit.

Inzwischen sind es weit mehr als 10.000 Fotos, die wir von Ihnen seit dem Start der Aktion vor 18 Jahren erhalten haben. Wir konnten nicht alle in unseren digitalen Bildergalerien oder gar in der Zeitung veröffentlichen, aber doch sehr viele. Und aus Rückmeldungen wissen wir, wie viel Freude diese Fotos bereiten.

Die schönste Zeit

Das ist kein Wunder. Was gibt es Schöneres als den Urlaub? Seien es abenteuerliche Reisen in unbekannte Länder, Tage des Nichtstuns am immergleichen Lieblingsort, kleine Fluchten in die nähere Umgebung oder einfach entspannte Stunden zuhause: Urlaube sind für viele von uns die schönste Zeit des Jahres, an die wir uns am liebsten erinnern, auf die wir uns am meisten freuen. Von der wir gerne erzählen und über die wir gerne von anderen hören.

Das Fotografieren hat sich seit 2005 stark verändert. Längst muss niemand mehr vollgeknipste Filme nach der Rückkehr zum Entwickeln geben und das schönste Motiv anschließend in einen Umschlag stecken, um es an die GN-Redaktion zu schicken. Heute dient das Smartphone als Kamera, das Foto ist ratzfatz mit Familie, Freunden oder aller Welt geteilt – oder eben mit der GN-Redaktion, die die schönsten Aufnahmen auswählt und für den exklusiven Kreis der GN-Leser zusammenstellt.

Eines der ersten Urlaubsfotos in diesem Jahr schickte uns Bärbel Pünt aus Schüttorf von der Hallig Hooge. Foto: privat

Klar, die Veröffentlichung von Urlaubsfotos ist kein knallharter Journalismus, aber dennoch ein wertvoller Bestandteil der Lokalzeitung. Denn die Bilder erlauben Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, virtuelle Reisen. Sie können Orte entdecken, die Sie bislang noch nicht kannten, sammeln Inspiration für eigene Urlaubspläne. Die Fotos wecken bei Ihnen hoffentlich Vorfreude auf anstehende Touren oder Erinnerungen an vergangene Urlaube und schöne Erlebnisse.

Kurzum: Die GN-Urlaubsfotos bieten Vielen eine willkommene Abwechslung vom manchmal vielleicht tristen oder gar sorgenvollen Alltag. Und dass wir als Zeitung auch das bieten wollen – neben all den schlechten Nachrichten, die wir eben auch verbreiten müssen –, das hatte ich ja erst kürzlich in diesem Newsletter erklärt.

Hinzu kommt: Weil alle Fotos von Grafschaftern stammen, werden viele von Ihnen sicherlich auch mit Interesse nach Bekannten Ausschau halten und neugierig durchblättern, wer wo den Sommer verbracht hat. Ich jedenfalls finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich die Interessen und Vorlieben der Menschen in meinem Umfeld sind. Und die große Zahl an Einsendungen und an Zugriffen auf unsere Bildergalerien zeigt, dass es vielen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, offenbar ähnlich geht.

Schönen Urlaub!

Wie und wo auch immer Sie Ihren Urlaub verbringen: Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit! Mit GN-Online und unserem E-Paper (das Sie im Urlaub übrigens bequem testen können, mehr dazu hier) verpassen Sie nichts, was in der Heimat passiert. Und wenn Sie mögen, teilen Sie Ihre Urlaubserlebnisse anschließend gerne mit uns. Ihre schönsten Fotos können Sie ganz bequem hier hochladen und vielleicht schon bald in der Zeitung verewigt sehen.

___

PS: Keinen Urlaub, sondern einen neuen Arbeitsplatz in der GN-Redaktion tritt am Montag Moritz Mohring an. Er beginnt bei uns als Volontär seine Ausbildung zum Redakteur. Sie werden seinen Namen künftig also häufiger in den GN lesen. Herzlichen willkommen, Moritz!