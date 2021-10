Vorbereitung auf finalen Dienstschluss

Die Fülle an Ratgeberliteratur zum Thema Ruhestand lässt ernsthaft befürchten, dass mit dem Rentnerdasein eine bedrohliche Lebensphase eintreten könnte. Bei Workaholics, die ohne Beruf nicht können oder nichts anderes kennen, wird hier und da sogar ein sogenannter Pensionsschock diagnostiziert, der als unbehandelte Sinnkrise schlimmstenfalls psychische und psychosomatische Krankheitsbilder entwickelt. Beruhigend wirkt da ein Gutachten des Deutschen Zentrums für Altersfragen in Berlin: Danach stellt der Übergang in den Ruhestand grundsätzlich erst einmal keinen Risikofaktor für die Gesundheit dar.

Zum Glück lässt sich bei Rentnern präventiv verhindern, dass die nachberufliche Lebensphase zu einer schweren Geburt wird. So gibt es neben ungezählten guten Sachbuchtipps sogar spezielle Seminare zur Vorbereitung auf den Ruhestand. Angehende Rentner können sich hier eine Woche lang in idyllisch gelegenen Tagungshotels und bei bester Verpflegung auf spannende Workshops freuen, die sie auf ihren finalen Dienstschluss einstimmen.

Wahrscheinlich werden derartige Vorbereitungsseminare aber weder von der Deutschen Rentenversicherung als berufliche Weiterbildung noch von Krankenkassen als medizinische Vorsorgemaßnahmen übernommen. Ob Rentenratgeber als Fachliteratur von der Steuer anerkannt werden, wäre einen Versuch wert.