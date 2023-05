Vor der großen Reise zur Kontrolle in die Werkstatt

Reiseweltmeister Deutschland meldet sich zurück. 2023 könnte ein Rekordjahr werden, prognostiziert die Stiftung für Zukunftsfragen in ihrer aktuellen Tourismusanalyse. Demnach planen sechs von zehn Deutschen eine Reise. Fast jeder Zweite startet mit dem Auto in die Ferien. Während sich Bahn- und Flugreisende auf den Technikcheck von DB und Airlines verlassen können, müssen sich Autofahrer selbst darum kümmern.

Viele Autohäuser und Werkstätten bieten spezielle Urlaubs-Checks an. Damit machen die Profis das Auto fit für die Reise. Und steht bald eine Inspektion an, lässt sie sich gut damit verbinden.

Basics für die Sicherheit

Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer, Achsen, Reifen – finden die Profis Mängel an sicherheitsrelevanten Teilen, können diese gleich behoben werden. Gut für die Sicherheit, gut den freien Kopf am Meer.

Beleuchtung

Einmal ums Auto gehen und die Funktion der Scheinwerfer und Leuchten checken, das kann jeder. Sind Leuchtmittel zu wechseln oder gar komplette Scheinwerfer auszutauschen, kommen die Profis ins Spiel. In der Werkstatt werden die Scheinwerfer an zertifizierten Lichteinstellplätzen schnell und präzise ausgerichtet.

Scheiben und Wischer

Hat die Frontscheibe Steinschläge? Rattern Scheibenwischer über die Verglasung? Rissige oder spröde Wischergummis sollten schleunigst gewechselt, eine beschädigte Frontscheibe entweder repariert oder ausgetauscht werden. Mit einem griffbereiten Mikrofasertuch lassen sich zwischendurch von Pollen und anderer Schmutz von den Wischergummis entfernen.

Flüssigkeiten

Auf der Prüfliste stehen Motoröl nach Herstellervorgabe, Wischwasser mit Sommerreiniger, Kühl- und Bremsflüssigkeit. Alles wird aufgefüllt. Kleine Gebinde Motoröl und Wischwasser als Reserve an Bord helfen in der Not.

Reifen

Schotter, Hitze, lange Strecken, Ladung satt und Stop-and-Go-Verkehr stressen die Reifen mehr denn je. Kontrolliert werden Zustand (Beulen, Risse), Profitiefe (mindestens 3 Millimeter) und Alter (maximal 8 Jahre). Der Reifendruck wird laut Bedienungsanleitung der höheren Last angepasst und während der Fahrt regelmäßig kontrolliert.

Klimaanlage

Sie bewahrt Autofahrern den kühlen Kopf und sollte alle zwei Jahre gewartet werden. Faustregel für die richtige Einstellung: Die Differenz zwischen Außen- und Innentemperatur sollte fünf bis sechs Grad Celsius nicht überschreiten. Fürs gute Klima sorgt auch der Pollenfilter. Wurde er im Frühjahr nicht gewechselt, ist es jetzt höchste Zeit dafür.

Notfallset

Verbandkasten, Warndreieck und Sicherheitsweste (am besten pro Mitfahrer eine) sind verpflichtend und griffbereit an Bord. Das Pannenset hilft bei den kleinen und größeren Notlagen unterwegs. Außerdem sollte ein Formular des Europäischen Unfallberichts zur Hand sein.