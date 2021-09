Von wegen dumme Kühe: Das weibliche Hausrind erweist sich als ausgesprochen lernfähig und außerdem guten Willens, seine täglichen Emissionen an Treibhausgasen zum Schutz des Klimas zu reduzieren. Wissenschaftler aus Deutschland und Neuseeland haben 16 Kälber erfolgreich darauf trainiert, nur noch in einem speziellen Latrinenstall ihr Geschäft zu machen. Rinder liefern bekanntlich neben Milch und Fleisch über ihrer Verdauung und herzhaftes Rülpsen auch das klimarelevante Treibhausgas Methan, das ein 20-fach höheres Erwärmungspotenzial als Kohlendioxid (CO2) besitzen soll. Eine einzelne Kuh kann es beispielsweise auf einen täglichen Methan-Ausstoß von mehr als 300 Liter bringen.

Auch von ganz anderer Seite erhofft man sich tierische Hilfe beim Klimaschutz, allerdings muss die erst noch aus dem Reagenzglas kriechen: US-Wissenschaftler an der Harvard-Universität wollen das ausgestorbene Wollmammut wieder auferstehen lassen und dazu Mammut-DNA dem Erbgut eines lebenden Elefanten unterjubeln. Sollte der Hybrid-Riese aus der Retorte tatsächlich einmal in großen Herden Sibiriens Tundra wieder in ein Grasland verwandeln und die Permafrostböden vor dem Auftauen schützen, dürfte sich der tiefgefrorene Boden im eisigen Russland allerdings bereits in eine einzige Matschlandschaft verwandelt und das freigesetzte Methan und Kohlendioxid den Klimawandel noch verstärkt haben. Vermutlich lassen sich da viele Kühe doch viel schneller stuben- bzw. klimarein machen.