Von leuchtenden Implantaten

Ich verzichte ab jetzt auf meine Brille, denn ich habe genug gesehen, denke ich beim Betrachten eines Werbevideos einer Schweizer Schönheitsklinik. Die Veredelungs-Schnippler aus Luzern verkünden den neuesten Trend auf dem Gebiet der Brust-OP: leuchtende Silikonimplantate. Die mit Leuchtmitteln versehenen Kissen können nicht nur per Handy-App ihre Farbe ändern, sondern beginnen zu blinken, wenn neue Nachrichten das Smartphone erreichen. Die Welt ist am Ende, so viel steht fest. Ich bin nicht schockiert, dafür ein wenig belustigt - vor allem aber bin ich in einem Zustand der Resignation. Das Fundstück muss ich jemandem zeigen.

„Da hat man immer eine Leselampe dabei“, meint die Kollegin trocken, als ich ihr den Link zum Video schicke und über die Abgründe der Menschheit philosophiere. „Naja, ist ja nur ein Aprilscherz“, schreibt sie hinterher. Moment, was? Aprilscherz? Tatsächlich. Das Video war am 1. April 2021 erschienen; die leuchtende Körpererweiterung nur ein Witz der Klinik. Der ging nun allerdings auf mich und die Kollegin hat dank mir doppelt Lachen.

Eine Sache lässt mich jedoch nicht los. Ich habe mir schon Quatsch und Absurditäten im Internet angesehen, da schrie das 56k-Modem beim Verbindungsaufbau noch das ganze Haus zusammen. Nach all den Jahren sollte mein Fake-Detektor ganz gut geeicht sein - dachte ich. Was ist am Ende also bedenklicher: meine Naivität oder der Zustand der Welt, in der den Menschen wirklich absolut alles zuzutrauen ist? Sollten Sie demnächst blinkende Oberweiten im Stadtbild bemerken, denken Sie zurück an diesen Text.