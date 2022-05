Von Gelb für die Highlights bis Blau für die Privaten

Gelb, orange, grün und blau – damit Gäste und Einheimische bei den rund 100 Schlössern, Burgen, Herrenhäusern, Gutshöfen, Klöstern und Adelssitzen im Münsterland nicht den Überblick verlieren, gibt es ab sofort ein neues Farbsystem.

In der neu aufgelegten Broschüre „100-Schlösser-Route“, einer neuen, übersichtlichen Schlösserkarte sowie online auf der Seite www.muensterland.com/schloesserundburgen geben die vier Farben Orientierung und zeigen, wie sich die Anwesen erleben lassen.

Gelbe Schlösser – „die Highlights“ – sind die kulturellen Leuchttürme der Schlösser- und Burgenregion Münsterland. Sie stehen für besucherfreundliche Öffnungszeiten, ein breites Kulturangebot und anliegende Gastronomie. Damit sind sie der perfekte Start- oder Endpunkt für eine Schlösser-Tour. Orangene Schlösser – „die Sehenswerten“ – bieten abwechslungsreiche Veranstaltungen und sind zu bestimmten Zeiten offen. Sie sind perfekter Anlaufpunkt für Kulturinteressierte. Grün sind „die Naturverbundenen“, die sich durch ihre schöne Lage auszeichnen: Großzügige Parkanlagen oder angrenzende Naturschutzgebiete bieten echte Urlaubs- und Entspannungsmomente für Menschen, die die Natur lieben. Blaue Anwesen – „die Privaten“ – sind oft noch bewohnt und nicht begehbar. Umso mehr bereichern sie aber am Wegesrand eine Rad- oder Reittour und können mit Abstand betrachtet werden.

„Dieses System verbessert und erleichtert die sogenannte ‚Customer Journey‘, also die Kundenreise“, sagt Michael Kösters, Generalbevollmächtigter und Bereichsleiter Tourismus beim Münsterland e.V.. „Von der Inspiration und dem Gedanken an eine Reise bis hin zum Besuch und der Erinnerung an den Urlaub ist es ein weiter Weg. Auf diesem Weg müssen wir die Gäste begleiten. Bis jetzt gab es nur ungenaue und uneinheitliche Kategorien für die vielen Schlösser und Burgen im Münsterland. Und auch zu wenig Informationen, gerade zu den privaten Häusern. Diese Lücke schließen wir mit dem neuen System und geben Orientierung. Denn die Dichte an historischen Anwesen in unserer Region ist etwas Besonderes und sollte auch als solches vermarktet und erlebt werden können.“

EFRE-Projekt „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“

Entwickelt wurde das System im Rahmen des EFRE-Förderprojekts „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“. Gemeinsam mit den vier Kreisen und der Stadt Münster ist der Münsterland e.V. auf alle Häuser zugegangen und hat dort die jeweilige Ausstattung abgefragt. Projektleiterin Kerstin Clev gibt Beispiele: „Wichtige Fragen waren: Wie sind die Öffnungszeiten, welche Bereiche vom Schloss sind geöffnet, welche Veranstaltungen, Ausstellungen oder Workshops werden angeboten? Auch das Thema Mobilität ist zentral: Wie erreiche ich ein Schloss, gibt es Fahrrad- und Pkw-Stellplätze, Sitzmöglichkeiten und barrierefreie Zugänge? Und fast das Wichtigste: Gibt es eine Gastronomie in der Nähe oder einen Picknickplatz?“ Anschließend habe man die Rückmeldungen systematisch erfasst, einen Kriterienkatalog für die vier Farben entwickelt und die Häuser entsprechend eingruppiert. Jetzt wissen Besucherinnen und Besucher: In einem Schloss der gelben Kategorie gibt es das Rundum-Paket, Kulturinteressierte sollten sich das Veranstaltungsprogramm der orangenen Schlösser anschauen und Naturliebhaber können in den Park- und Gartenanlagen der grünen Schlösser lustwandeln. Diese Orientierung ist besonders wichtig für Radreisende auf der 100-Schlösser-Route.

Das neue System soll sich nicht nur in Broschüren und auf der Website des Münsterland e.V. wiederfinden, sondern im Laufe des Jahres auch auf Infotafeln an den Schlössern und Burgen selbst. Clev: „Ziel ist, zu jedem Anwesen ein Informationsangebot aufzubauen.“

Die Broschüre „100-Schlösser-Route“ sowie die Schlösserkarte können ab sofort kostenlos beim Münsterland e.V. telefonisch (02571 949392) oder per E-Mail (touristik@

muensterland.com) bestellt werden. Darüber hinaus stehen sie auf www.muensterland.com/kataloge auch zum Download bereit oder können dort online bestellt werden.