Von erfahrenen Kollegen und starken Frauen

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der Lokalredaktion herrscht Abschiedsstimmung. Unser Kollege Thomas Kriegisch räumt gerade seinen Schreibtisch, sein letztes „Guten MorGN!“ steht in der Zeitung. Nach fast 35 Jahren bei den GN verabschiedet sich „TK“, so sein Kürzel, heute in den Resturlaub und anschließend nahtlos in den Ruhestand. Er hat die Berichterstattung, aber auch so manchen Berichterstatter geprägt: als wortmächtiger Reporter mit besonderem Faible für die lokale Kultur (seine letzten Artikel können Sie hier nachlesen) und als Ausbildungsredakteur für den journalistischen Nachwuchs. Auch mir hat er einst Grundlagen des Journalismus beigebracht. Vielen Dank dafür – und alles Gute, Thomas!

Für Thomas Kriegisch, hier 2017 als Reporter unterwegs auf dem Flugplatz in Klausheide, öffnet sich die Tür zu einem neuen Lebensabschnitt. Bei den GN macht er einen Abflug. Foto: Müller

Ein Generationswechsel, wie ihn die GN-Redaktion seit einigen Jahren durchlebt, bringt persönliche Abschiede mit sich und für die Redaktion einen Verlust an Erfahrung und Wissen. Aber er birgt auch Chancen. Unser Team wird jünger – und weiblicher. Die Kolleginnen stellen inzwischen gut ein Drittel der Redaktion. Das ist noch nicht ausgeglichen, aber immerhin schon deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Und die Tendenz ist zum Glück weiter steigend: Unsere aktuell drei Auszubildenden in der Redaktion, die Thomas Kriegisch bis heute betreut hat, sind allesamt Frauen.

Der Generationswechsel zeigt sich auch „im Blatt“, wie wir Journalisten gerne sagen (auch wenn wir längst nicht mehr nur die gedruckte Zeitung meinen, sondern genauso all unsere digitalen Kanäle). Einerseits sind Fachwissen, Ortskenntnis und Kontakte im Lokaljournalisten zweifellos wertvoll. Wer jahrelange Erfahrung mitbringt, der kann auch komplexe Themen routiniert recherchieren und für Sie, unsere Leserinnen und Leser, verständlich darüber berichten. Wir wissen aus vielen Rückmeldungen, wie sehr Sie das an den GN schätzen.

Andererseits aber sind wir uns auch bewusst, dass wir ohne diesen Generationswechsel Gefahr laufen würden, irgendwann das Klischee vom „alten weißen Mann“ zu erfüllen. Die heute so viel diskutierte und völlig zu Recht geforderte Diversität, das müssen wir offen zugeben, war in Zeitungsredaktionen lange wenig ausgeprägt und hält nur langsam Einzug. Eine ideale Redaktion sollte aber möglichst divers sein – genauso vielfältig wie die Themen, über die sie berichtet, und wie die Leserinnen und Leser, für die sie berichtet.

Debatte um „starke Frauen“

Mehr jüngere Kolleginnen: Das weitet den Blick auf neue Themen, zusätzliche Gesprächspartner, alternative Darstellungsformen, vielfältigere Meinungen – und überrascht manches Mal uns (ältere) Männer. Dies zeigt beispielhaft eine Diskussion der vergangenen Wochen. Als es hieß, dass Frauen wegen der vielfachen Belastungen die großen Verliererinnen der Corona-Pandemie seien, hatten wir eine Serie über „starke Frauen“ geplant – und stießen ausgerechnet bei den starken Frauen in der Redaktion auf Vorbehalte. Starke Persönlichkeiten hätten zweifellos Porträts in den GN verdient, argumentierten sie. Aber doch nicht, weil sie weiblich seien, sondern weil sie etwas können und leisten. Die Frauen in unserer Redaktion wollten den Fokus bewusst nicht auf Frauen richten, sondern gerne auch „starke Männer“ vorstellen. Ich bin gespannt, wie zufrieden sie letztlich mit der Serie sein werden, die gerade angelaufen ist (hier eine Übersicht der bislang erschienenen Beiträge) und noch wachsen wird – und wie stark sie der Artikelreihe in den kommenden Wochen ihren eigenen Stempel aufdrücken werden.

Was meinen Sie, liebe Leserinnen und Leser? Müssen Medien im Allgemeinen und die GN im Speziellen „weiblicher“ werden? Und wenn ja: wie? Braucht es (noch) eine Berichterstattung explizit für und über Frauen? Oder wäre genau das die Herangehensweise „alter weißer Männer“ und das glatte Gegenteil von Gleichberechtigung? Schicken Sie Ihre Meinungen und Anregungen an chefredaktion@gn-online.de, wir greifen sie gerne auf – in unseren Redaktionskonferenzen genauso wie hier im Newsletter.

Mit diesen Logos kennzeichnen wir in der Zeitung die aktuellen GN-Serien.

Und noch eine Serie

Während die eine Artikelserie gerade erst beginnt, steuert eine andere auf die Zielgerade zu. Zum Jubiläum „75 Jahre Niedersachsen“ gab und gibt es viele Geschichten zu erzählen, aus der Historie ebenso wie aus der Gegenwart und immer aus Grafschafter Perspektive. Die bislang erschienenen Folgen können Sie hier nachlesen. Übrigens: Die Anregung zu dieser Jubiläumsserie kam von einem Kollegen namens Thomas Kriegisch.